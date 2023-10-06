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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy viernes 6 de octubre?

Consulta el avance de trenes en vivo y las estaciones con mayor afluencia según los usuarios a través del siguiente monitoreo en vivo del Metro CDMX.

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El avance de trenes del Metro CDMX en vivo en FIA|Twitter @JORCHPANINI30

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

En tu viaje abordo del Metro CDMX este viernes 6 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto respecto a lo que pasa al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos.

Si este viernes vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este viernes 6 de octubre?

23:15 HORAS
Luego del sismo registrado de 6.1 en Ciudad de México, usuarios reportaron que el Metro CDMX recuperó su marcha e la Línea verde, dirección Indios Verdes. Por otro lado, el transporte inció el protocolo de revisión.

19:54 HORAS
El Metro de la CDMX informó que se implementó marcha de seguridad debido a lluvias en las L2, L8, L12 y LB, por lo que invitan a los usuarios a tener paciencia.

17:53 HORAS
¡Ármate de paciencia! Usuarios de la Línea 9 reportan que el tiempo de espera en la estación Centro Médico es de más de 10 minutos.

15:06 HORAS
El Metro de la CDMX informó que la estación Allende de la Línea 2 retomó sus operaciones de forma normal, esto luego de permanecer cerrada por casi tres horas.

14:19 HORAS
¡Toma previsiones! La Línea 8 del Metro CDMX sufre graves afectaciones, con tiempos de espera de hasta 30 minutos.

13:50 HORAS
Usuarios informan que hay retrasos en la Línea B, concretamente con trenes detenidos en Buenavista. Toma previsiones.

11:58 HORAS
El Metro de la CDMX informa que se cierra la estación Allende, en la Línea 2, hasta nuevo aviso. "Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Zócalo/Tenochtitlan de L2; San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8".

10:51 HORAS
Siguen las afectaciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Reportan esperas de hasta 10 minutos en algunas estaciones, como Deportivo 18 de Marzo.

10:00 HORAS
¡Toma previsiones! Múltiples quejas del Metro CDMX en la última hora. Reportan severas afectaciones en la Línea 2, Línea 3, Línea 6, Línea A y Línea B. Afluencia máxima en los andenes, detenciones constantes y esperas de hasta 20 minutos por un tren.

8:06 HORAS
El Metro de la CDMX confirma dosificación de usuarios en la terminal de Pantitlán, en la Línea 9. Afluencia máxima y demoras de alrededor de 20 minutos para poder ingresar. Toma previsiones. Línea B, también con retrasos y detenciones constantes en cada estación.

7:37 HORAS
¡Toma previsiones! Afluencia muy alta en la Línea A, con dosificación de usuarios en transbordos. Posibles retrasos en el paso de trenes.

6:49 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios reportan afluencia máxima en la Línea B del Metro CDMX. A pesar del buen avance, vagones van repletos.

6:30 HORAS
Atención, usuarios de la Línea 3 y Línea 7: En redes sociales se registra diversos reclamos respecto al avance de trenes lento en ambas líneas. Reportan avance "súper lento" en todas las direcciones. Toma previsiones.

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