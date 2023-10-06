¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy viernes 6 de octubre?

En tu viaje abordo del Metro CDMX este viernes 6 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto respecto a lo que pasa al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos.

Si este viernes vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este viernes 6 de octubre?

23:15 HORAS

Luego del sismo registrado de 6.1 en Ciudad de México, usuarios reportaron que el Metro CDMX recuperó su marcha e la Línea verde, dirección Indios Verdes. Por otro lado, el transporte inció el protocolo de revisión.

#AvisoMetro: Debido a la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México y zona metropolitana, se lleva a cabo el protocolo de revisión de estaciones en la red. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2023

19:54 HORAS

El Metro de la CDMX informó que se implementó marcha de seguridad debido a lluvias en las L2, L8, L12 y LB, por lo que invitan a los usuarios a tener paciencia.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L2, L8, L12 y LB. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2023

17:53 HORAS

¡Ármate de paciencia! Usuarios de la Línea 9 reportan que el tiempo de espera en la estación Centro Médico es de más de 10 minutos.

Línea 9, estación centro médico,

Tenemos 10 minutos y no avanza el tren

Alguien sabe si Está lloviendo ??? pic.twitter.com/qcnKHxPD9X — said eduardo (@saidedu36439368) October 6, 2023

15:06 HORAS

El Metro de la CDMX informó que la estación Allende de la Línea 2 retomó sus operaciones de forma normal, esto luego de permanecer cerrada por casi tres horas.

#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Allende. Todas las estaciones de Línea 2 se encuentran en servicio. La circulación de los trenes es continúa. https://t.co/UwmkauwYEh — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2023

14:19 HORAS

¡Toma previsiones! La Línea 8 del Metro CDMX sufre graves afectaciones, con tiempos de espera de hasta 30 minutos.

@MetroCDMX no llega ningún tren a la estación Peralvillo línea 8 más de 30 minutos de espera, ¿Que sucede? — Yair Fernández (@YairFer47265729) October 6, 2023

13:50 HORAS

Usuarios informan que hay retrasos en la Línea B, concretamente con trenes detenidos en Buenavista. Toma previsiones.

Que se mueva el tren que está parado en Buenavista, con una chingada! — Yorch P Miramontes (@Elyorchp39) October 6, 2023

11:58 HORAS

El Metro de la CDMX informa que se cierra la estación Allende, en la Línea 2, hasta nuevo aviso. "Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Zócalo/Tenochtitlan de L2; San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8".

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Allende de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Zócalo/Tenochtitlan de L2; San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2023

10:51 HORAS

Siguen las afectaciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Reportan esperas de hasta 10 minutos en algunas estaciones, como Deportivo 18 de Marzo.

No pasa metro en Deportivo 18 de marzo L3 desde hace 10 minutos — Jesús Castillo (@JesusJCastilloV) October 6, 2023

10:00 HORAS

¡Toma previsiones! Múltiples quejas del Metro CDMX en la última hora. Reportan severas afectaciones en la Línea 2, Línea 3, Línea 6, Línea A y Línea B. Afluencia máxima en los andenes, detenciones constantes y esperas de hasta 20 minutos por un tren.

Línea b va super lenta, 40 min de CD Azteca a Nezahualcóyotl. — Arturo Rodríguez (@ArturoR83351935) October 6, 2023

8:06 HORAS

El Metro de la CDMX confirma dosificación de usuarios en la terminal de Pantitlán, en la Línea 9. Afluencia máxima y demoras de alrededor de 20 minutos para poder ingresar. Toma previsiones. Línea B, también con retrasos y detenciones constantes en cada estación.

Hola @MetroCDMX la información de la Línea B es incorrecta, los convos tienen un retraso importante, en cada estación se detiene por minutos, apenas vamos en Río y ya no cabe un alma más pic.twitter.com/3BesbjuSp6 — Frankenstein Cachondo (@Pakotommy) October 6, 2023

Buen día. Al llegar a la terminal Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2023

7:37 HORAS

¡Toma previsiones! Afluencia muy alta en la Línea A, con dosificación de usuarios en transbordos. Posibles retrasos en el paso de trenes.

Pues aquí disfrutando la media hora de dosificación de L-A a la 9, 10 minutos esperando y solo abren la reja 1 minuto para dejar pasar al transbordo, cuando habilitarán el andén central para llegada y salida de trenes? — gabmover (@gabomver) October 6, 2023

6:49 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan afluencia máxima en la Línea B del Metro CDMX. A pesar del buen avance, vagones van repletos.

Buenos días, línea B super llena ,vagones al 100 % .

Lleva buen avance a buenavista ,más tarde va ser imposible tomar un metro ! — juan cifuentes (@cirano74) October 6, 2023

6:30 HORAS

Atención, usuarios de la Línea 3 y Línea 7: En redes sociales se registra diversos reclamos respecto al avance de trenes lento en ambas líneas. Reportan avance "súper lento" en todas las direcciones. Toma previsiones.