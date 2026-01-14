Metro CDMX HOY: Marcha lenta y retrasos complican traslados este miércoles 14 de enero
Consulta el estado del Metro CDMX hoy 14 de enero: marcha lenta, retrasos y afectaciones en varias líneas en medio de un clima frío y alta afluencia.
Este miércoles 14 de enero, el Metro de la CDMX hoy presenta marcha lenta y retrasos desde las primeras horas del día. Usuarios reportan trenes detenidos por varios minutos, alta afluencia y tiempos de espera más largos, en un amanecer marcado por clima frío . Si usas el Metro de la CDMX para llegar al trabajo o la escuela, aquí te explicamos qué líneas registran afectaciones, por qué ocurre y qué hacer para evitar contratiempos.
El Metro CDMX hoy es tema de conversación entre miles de usuarios debido a los retrasos y la marcha lenta que se registran este miércoles 14 de enero. Desde el inicio del servicio, pasajeros han señalado avances irregulares de los trenes, principalmente durante las horas de mayor demanda.
Las condiciones de baja temperatura, combinadas con la alta afluencia matutina, suelen provocar ajustes operativos que impactan la velocidad de circulación. Aunque el servicio no se suspende, sí se generan demoras acumuladas que pueden afectar los tiempos de llegada a destinos clave.
El Sistema de Transporte Colectivo recomienda a los usuarios anticipar su salida, permitir el descenso completo antes de abordar y mantenerse atentos a los avisos en estaciones y canales oficiales, donde se informa en tiempo real sobre el avance del servicio del Metro CDMX hoy.
Se mantienen los retrasos en L3
A pesar de la explicación emitida por el Metro, los retrasos continúan en la Línea 3, lo que sigue generando inconformidad entre los usuarios. Pasajeros reportan que la circulación permanece lenta y que la frecuencia de trenes es irregular, especialmente en dirección a Indios Verdes, donde señalan que han pasado varias unidades rumbo a Universidad sin que llegue servicio en sentido contrario.
En estaciones como Guerrero, usuarios describen andén saturado y vagones con poca afluencia, lo que contradice el envío de trenes vacíos anunciado; la falta de mejora visible mantiene el descontento y la exigencia de una solución efectiva.
Desabasto en hospitales pediátricos de #CDMX 🚨— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026
Apenas inicia 2026 y el Hospital Pediátrico de Coyoacán ya enfrenta falta de medicinas.
Familias de niños con neumonía e infecciones urinarias tienen que comprar tratamientos por su cuenta, mientras #Birmex promete surtir… pic.twitter.com/pLY6H8eoQt
Alerta sobre el registro obligatorio de líneas móviles ⚠️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026
Desde el 9 de enero, los mexicanos deben registrar sus números telefónicos vinculándolos a CURP, INE o pasaporte.
Expertos en #ciberseguridad advierten: existe riesgo de robo de información si se hace por vías no… pic.twitter.com/tdnHSsYquH
¿Qué pasa en la L3? El Metro de la CDMX informa
Tras los reportes de retrasos y detenciones prolongadas en la Línea 3, el Metro de la Ciudad de México informó que la afectación se originó por el retiro de un tren para revisión, lo que provocó ajustes temporales en la operación. Debido a esta maniobra, la circulación se mantuvo lenta durante varios minutos, principalmente en dirección a Universidad.
Una vez concluido el procedimiento, el personal operativo agilizó la marcha de los trenes y comenzó el envío de unidades vacías a las estaciones con mayor demanda, con el objetivo de reducir la saturación y normalizar gradualmente el servicio en ambos sentidos.
¡Alertan sobre retrasos en L3!
¡Tómalo en cuenta! Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos y detenciones prolongadas en la Línea 3, particularmente en dirección a Universidad.
De acuerdo con los testimonios, los trenes comenzaron a detenerse varios minutos en cada estación, situación que se presenta desde Indios Verdes.
Pasajeros señalan que el avance es mínimo, con paradas superiores a cinco minutos, lo que ha provocado saturación en andenes y vagones. Algunos comparan el servicio con unidades que "hacen base" por la frecuencia de las detenciones; la alta afluencia de usuarios ha incrementado la molestia ante la falta de información clara.
¿Qué pasa en la L8? El Metro informa
Tras los reportes de retrasos y detenciones prolongadas en la Línea 8, el Metro de la Ciudad de México informó que la afectación se debió a una revisión en la zona de vías, lo que obligó a reducir la velocidad de los trenes por motivos de seguridad.
Una vez concluidas las labores de verificación, el personal operativo agilizó la marcha de las unidades, con el objetivo de restablecer el servicio de manera gradual.
El Sistema de Transporte Colectivo indicó que la circulación comenzará a normalizarse en ambos sentidos, aunque recomendó a los usuarios considerar tiempos adicionales de traslado.
Capitalinos reportan retrasos en L8
Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos y detenciones prolongadas en la Línea 8, lo que ha generado inconformidad entre los pasajeros. De acuerdo con los testimonios, los trenes permanecen detenidos por más de 10 minutos, especialmente en la estación Coyuya, sin que se respeten los intervalos de seis minutos anunciados.
También se reportan unidades paradas con puertas cerradas y alta concentración de pasajeros en dirección a Constitución de 1917, lo que ha incrementado la molestia. Los usuarios exigen información clara y la pronta regularización del servicio.
Usuarios reportan retrasos en LB
Usuarios que viajan en la Línea B del Metro reportaron avance lento y detenciones constantes de los trenes, principalmente en dirección a Buenavista. Pasajeros señalaron que las unidades permanecen hasta 10 minutos detenidas en estaciones como Impulsora, sin información clara sobre las causas.
Otros usuarios indicaron que el servicio se va deteniendo de forma intermitente a lo largo del trayecto, lo que ha generado molestia e incertidumbre entre quienes utilizan esta línea para sus traslados diarios. Hasta el momento, los pasajeros solicitan una explicación oficial y una pronta regularización del servicio.
Incendio en #Tepito 🔥— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026
Durante la madrugada se registró un incendio en el cruce de Jesús Carranza y Rivero, en la colonia Morelos. Presuntamente una colilla de cigarro cayó sobre basura en la vía pública.
Bomberos controlaron el fuego a tiempo y no se reportaron personas… pic.twitter.com/rZvDgh9cnJ
¿Qué pasó #MientrasDormía?— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026
En #Azcapotzalco, dos mujeres y un hombre fueron detenidos tras un cateo en la colonia Clavería, donde autoridades aseguraron droga y armas de fuego, luego de denuncias vecinales.
En #Iztacalco, un joven motociclista perdió la vida tras caer de un… pic.twitter.com/pndqsktrpm
¿Qué pasa en L12 y L7? El Metro de la CDMX informa
Luego de los reclamos de usuarios por retrasos y marcha lenta, el Metro de la Ciudad de México informó sobre la situación que se presenta en las Líneas 12 y 7.
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, la Línea 12 registra alta afluencia de pasajeros, por lo que se están enviando trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda, con el objetivo de reducir la saturación, aunque usuarios continúan reportando avance lento.
En cuanto a la Línea 7, el Metro señaló que se agiliza la circulación y la salida de trenes desde las terminales. Sin embargo, pasajeros aseguran haber esperado más de 15 minutos en dirección a Barranca del Muerto, lo que ha generado inconformidad.
Reportan retrasos en avance de trenes en L3
Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos en la Línea 3, particularmente en dirección a Universidad, durante las primeras horas del día. Pasajeros señalaron que, a pesar de haber iniciado el servicio, los trenes tardan hasta 15 minutos en pasar, lo que ha generado aglomeraciones y molestias en andenes.
En la estación La Raza, usuarios indicaron haber esperado más de ocho minutos sin que arribara alguna unidad, situación que afectó sus tiempos de traslado; las quejas reflejan inconformidad entre quienes salen con anticipación para evitar contratiempos, pero enfrentan demoras inesperadas en el servicio.
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 14 de enero del 2025.