Metro CDMX HOY: Marcha lenta y retrasos complican traslados este miércoles 14 de enero

Este miércoles 14 de enero, el Metro de la CDMX hoy presenta marcha lenta y retrasos desde las primeras horas del día. Usuarios reportan trenes detenidos por varios minutos, alta afluencia y tiempos de espera más largos, en un amanecer marcado por clima frío . Si usas el Metro de la CDMX para llegar al trabajo o la escuela, aquí te explicamos qué líneas registran afectaciones, por qué ocurre y qué hacer para evitar contratiempos.

El Metro CDMX hoy es tema de conversación entre miles de usuarios debido a los retrasos y la marcha lenta que se registran este miércoles 14 de enero. Desde el inicio del servicio, pasajeros han señalado avances irregulares de los trenes, principalmente durante las horas de mayor demanda.

Las condiciones de baja temperatura, combinadas con la alta afluencia matutina, suelen provocar ajustes operativos que impactan la velocidad de circulación. Aunque el servicio no se suspende, sí se generan demoras acumuladas que pueden afectar los tiempos de llegada a destinos clave.

El Sistema de Transporte Colectivo recomienda a los usuarios anticipar su salida, permitir el descenso completo antes de abordar y mantenerse atentos a los avisos en estaciones y canales oficiales, donde se informa en tiempo real sobre el avance del servicio del Metro CDMX hoy.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NUEVO FRENTE FRÍO LLEGA A MÉXICO: AIRE POLAR TRAERÁ HELADAS EXTREMAS Y LLUVIAS; ASÍ ESTARÁ EL CLIMA

