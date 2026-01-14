Nuevo frente frío llega a México: aire polar traerá heladas extremas y lluvias; así estará el clima

El clima en México volverá a dar otro giro brusco este miércoles 14 de enero de 2026, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmará el ingreso del frente frío número 28.

Pero no vendrá solo, ya que estará acompañado de una masa de aire polar que provocará bajas temperaturas, lluvias, vientos fuertes y caída de granizo en gran parte del país.

Estados afectados por la entrada del frente frío 28: pronóstico de temperaturas

Aunque la tormenta invernal que afectó al norte ya se aleja del territorio nacional, el frío no se va. Por el contrario, este nuevo sistema frontal mantendrá un ambiente frío a muy frío.

El frente frío 28 impactará principalmente en el norte, noreste, centro y oriente de México, reforzando el descenso térmico en varias entidades. Las temperaturas mínimas previstas son:



Hasta -15 °C en zonas serranas de Durango.

en zonas serranas de Durango. De -10 a -5 °C en Chihuahua y Zacatecas.

en Chihuahua y Zacatecas. De -5 a 0 °C e n Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

n Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Mientras tanto, en las zonas costeras del Pacífico persistirán temperaturas contrastantes, con máximas de hasta 40 °C en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Se mantendrá el ambiente #Frío a muy frío durante las mañanas y noches en gran parte de #México.



Consulta el #Pronóstico a 96 horas aquí.⤵️ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 13, 2026

¿Hay tormenta invernal en México?

La segunda tormenta invernal ya se desplazó hacia Texas, Estados Unidos, y dejó de afectar directamente al territorio mexicano. Sin embargo, el nuevo frente frío tomará su lugar, manteniendo el ambiente gélido.

En estados como Chihuahua se mantiene la posibilidad de nevadas en zonas serranas, mientras que en Durango, Coahuila y Zacatecas se esperan heladas intensas y carreteras con posible congelamiento de la carpeta asfáltica.

¿En dónde se prevén lluvias en México?

El ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México provocará lluvias en gran parte del país.



Lluvias fuertes: Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Chubascos : Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.

Clima en CDMX y Edomex: activan alerta naranja y amarilla

Para el Valle de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado, ambiente frío por la mañana y templado por la tarde, con posibilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Las temperaturas serán:



CDMX : mínima de 6 a 8 °C y máxima de 21 a 23 °C.

: mínima de 6 a 8 °C y máxima de 21 a 23 °C. Toluca: mínima de 1 a 3 °C y máxima de 17 a 19 °C.

Debido a que se espera un amanecer bastante frío, Protección Civil activó alerta amarilla y naranja en algunas alcaldías de la capital. Consulta aquí la lista de zonas afectadas.