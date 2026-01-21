¡Retrasos en la Línea 3, Línea B y Línea 4 del Metro CDMX! Últimas noticias EN VIVO del avance de trenes de este miércoles
El Metro CDMX comienza el miércoles con avance lento en la Línea 3; usuarios piden agilizar el servicio de trenes en cada una de las estaciones.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 21 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 21 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes este miércoles
Retrasos de 15 minutos en la Línea 4
Se reportan retrasos de hasta 15 minutos en la Línea 4. Autoridades aseguran que ya se está agilizando el avance de trenes.
Buen día. Al momento la Línea 4 no presenta averías, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 21, 2026
¿Qué pasa en la Línea B este miércoles?
Se reportan retrasos en la Línea B. Autoridades aseguran que ya se está agilizando el avance de trenes desde las terminales de la Línea B.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 21, 2026
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Avance lento en la Línea 3, ¿qué está pasando?
Usuarios reportaron avance lento en la Línea 3; piden agilizar el servicio.
Autoridades aseguran que la línea presenta alta afluencia, por lo que ya se envían trenes vacíos.
Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 21, 2026
¡Inicia el día con normalidad!
En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este miércoles 21 de enero 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 5° C. pic.twitter.com/LOWPEMZjJI— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 21, 2026