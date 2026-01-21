Logo Inklusion Sitio accesible
¡Retrasos en la Línea 3, Línea B y Línea 4 del Metro CDMX! Últimas noticias EN VIVO del avance de trenes de este miércoles

El Metro CDMX comienza el miércoles con avance lento en la Línea 3; usuarios piden agilizar el servicio de trenes en cada una de las estaciones.

Metro CDMX HOY 21 de enero 2026: Retrasos y avance de trenes para este miércoles
¿Qué pasa en el Metro CDMX este miércoles?|FIA
Escrito por:  Fernanda Benítez , Iveth Ortiz

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 21 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 21 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes este miércoles

Retrasos de 15 minutos en la Línea 4

Se reportan retrasos de hasta 15 minutos en la Línea 4. Autoridades aseguran que ya se está agilizando el avance de trenes.

¿Qué pasa en la Línea B este miércoles?

Se reportan retrasos en la Línea B. Autoridades aseguran que ya se está agilizando el avance de trenes desde las terminales de la Línea B.

Avance lento en la Línea 3, ¿qué está pasando?

Usuarios reportaron avance lento en la Línea 3; piden agilizar el servicio.

Autoridades aseguran que la línea presenta alta afluencia, por lo que ya se envían trenes vacíos.

¡Inicia el día con normalidad!

En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este miércoles 21 de enero 2026.

