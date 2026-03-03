¡Toma precauciones! Así operan las líneas del Metro de la CDMX HOY, martes 3 de marzo
Líneas del Metro de la CDMX presentan alta afluencia debido a la hora. Te decimos el avance de este transporte público EN VIVO.
Te decimos qué estaciones están cerradas, retrasos y el avance de trenes en el Metro de la CDMX para ete lunes 2 de marzo de 2026.
En Azteca Noticias te mantenemos informado EN VIVO con todos los detalles de este transporte público.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 3 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes
Caos en la Línea 3: Retiran tren para revisión y se desata la marcha lenta
Atención usuarios que viajan de Indios Verdes a Universidad. Esta mañana se reportan serios retrasos en la Línea 3 debido a que el personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tuvo que retirar una unidad de circulación para una revisión técnica de emergencia.
Este incidente, sumado a la afluencia alta que ya se registraba desde temprano, ha provocado que el avance de los trenes sea sumamente pausado. Usuarios reportan andenes saturados en estaciones clave como Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Zapata y Centro Médico.
Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes.
Hora Pico: Reportan saturación en 5 líneas estratégicas del Metro
El flujo de pasajeros comienza a intensificarse esta mañana en la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las autoridades han emitido una alerta por afluencia alta en cinco rutas clave, lo que está impactando directamente en los tiempos de traslado de miles de capitalinos y mexiquenses.
Líneas con mayor saturación:
- Línea 3 (Indios Verdes - Universidad)
- Línea 7 (El Rosario - Barranca del Muerto)
- Línea 8 (Constitución de 1917 - Garibaldi)
- Línea A (Pantitlán - La Paz)
- Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista)
Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Retrasos en la Línea B: Marcha lenta por revisión de tren
El trayecto de este martes se complica para quienes utilizan la Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista). El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informa que el avance de los convoyes es sumamente lento debido a que se realiza la revisión técnica de una unidad en plena vía.
Aunque las autoridades aseguran que la circulación se normalizará "en breve", usuarios en redes sociales ya reportan aglomeraciones en estaciones de transbordo como Oceanía, San Lázaro y Guerrero. El tiempo de espera entre trenes ha aumentado considerablemente, por lo que se recomienda a los pasajeros tomar previsiones si su destino final es el centro o el Estado de México.
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes.