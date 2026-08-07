Metro CDMX hoy 7 de agosto; revisa EN VIVO retrasos, incidencias y estaciones afectadas

El Metro CDMX cuenta con 195 estaciones y diversas conexiones que permiten distribuir el flujo de pasajeros a lo largo de la red; sin embargo, algunas de las zonas con mayor movimiento se concentran en puntos de estratégicos, donde miles de usuarios cambian de línea para continuar sus recorridos en la capital.

Además, el sistema dispone de accesos, escaleras, elevadores y otros elementos de infraestructura que buscan facilitar el desplazamiento de los pasajeros.

Este viernes 7 de agosto de 2026, cualquier falla técnica, revisión de trenes, presencia de objetos en las vías o concentración de usuarios puede modificar los tiempos habituales de traslado.

Sigue esta cobertura EN VIVO, donde estarán las actualizaciones sobre el funcionamiento de las líneas y estaciones, así como los reportes oficiales y ciudadanos para que conozcas las condiciones del servicio antes y durante tu viaje.