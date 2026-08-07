Metro CDMX hoy 7 de agosto; revisa EN VIVO retrasos, incidencias y estaciones afectadas
Este es el estado del Metro CDMX de hoy, viernes 7 de agosto de 2026; conoce tiempos de espera, avance de trenes, saturación en estaciones e incidencias.
El Metro CDMX cuenta con 195 estaciones y diversas conexiones que permiten distribuir el flujo de pasajeros a lo largo de la red; sin embargo, algunas de las zonas con mayor movimiento se concentran en puntos de estratégicos, donde miles de usuarios cambian de línea para continuar sus recorridos en la capital.
Además, el sistema dispone de accesos, escaleras, elevadores y otros elementos de infraestructura que buscan facilitar el desplazamiento de los pasajeros.
Este viernes 7 de agosto de 2026, cualquier falla técnica, revisión de trenes, presencia de objetos en las vías o concentración de usuarios puede modificar los tiempos habituales de traslado.
Sigue esta cobertura EN VIVO, donde estarán las actualizaciones sobre el funcionamiento de las líneas y estaciones, así como los reportes oficiales y ciudadanos para que conozcas las condiciones del servicio antes y durante tu viaje.
Metro CDMX hoy 7 de agosto; revisa EN VIVO retrasos, incidencias y estaciones afectadas
Estaciones cerradas en el Metro CDMX hoy
El Metro CDMX informó que este viernes 07 de agosto, no hay ninguna estación cerrada, en especial la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, que es la que siempre genera duda entre los pasajeros.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 7, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/3rI22pIgaK
Al momento, también informan que se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B.