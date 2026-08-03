¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Tiempos de espera y avance de Líneas este lunes 3 de agosto
¡Arranque de semana en la red del Metro CDMX! Revisa el reporte oficial del Metro CDMX para este lunes 3 de agosto, el tiempo de espera y las incidencias en tiempo real.
¡Llegó el lunes! Durante las primeras horas de la semana, las terminales y estaciones de transbordo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro concentran el mayor volumen de usuarios de la capital.
Para que organices tus tiempos de traslado con datos verificados, en Azteca Noticias presentamos el monitoreo directo de la cuenta oficial del Metro CDMX. Te ofrecemos el reporte del avance por corredores de movilidad, las alertas operativas activas y la bitácora de servicio en vivo para este lunes 3 de agosto.
Metro CDMX 3 agosto: Avance de trenes EN VIVO y tiempos de espera este lunes
Afluencia alta en ocho Líneas
A esta hora, se continúa con afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12, A y B.
Líneas 3 y 12 con afluencia alta
Las Líneas que al momento presentan afluencia alta son Línea 3 y Línea 12, personal se encuentra apoyando para agilizar el servicio, destacó el Metro CDMX.
Línea 3 se retrasa en cada estación
Usuarios en redes sociales comentan que la Línea 3 se va retrasando cinco minutos en cada estación. Mientras que el Metro CDMX destacó que se presenta afluencia alta en la Línea 3.
Se registra afluencia alta en las Línea 7 y B
El Metro CDMX informó que se registra afluencia alta en las Línea 7 y B, pero la circulación de los trenes es constante. Las Líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12 y A presentan afluencia controlada y buen avance de trenes desde las terminales.
¿Está abierta la estación Zócalo?
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas direcciones: Tasqueña - Cuatro Caminos.
Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea B
Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea B, todas las estaciones se encuentran en servicio.
Persona se arroja a las vías del Metro en Línea B
"El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea B . Realizamos maniobras para rescatar a una persona en zona de vías de la interestación Romero Rubio-Oceanía", redactó la cuenta oficial del Metro CDMX.
Movilización en la Línea B del @MetroCDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026
Una persona de aproximadamente 35 años murió tras caer o presuntamente arrojarse al paso del tren en la estación Romero Rubio de la #LíneaB del Metro.
Bomberos, paramédicos y peritos laboraron en el sitio.
Las autoridades revisarán… pic.twitter.com/M6r69yUMy6
Comienza el servicio del Metro CDMX
Comienza el servicio para este lunes 3 de agosto, se espera una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 12°C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 12° C pic.twitter.com/ngzVagyMgI— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 3, 2026