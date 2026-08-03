¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Tiempos de espera y avance de Líneas este lunes 3 de agosto

¡Llegó el lunes! Durante las primeras horas de la semana, las terminales y estaciones de transbordo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro concentran el mayor volumen de usuarios de la capital.

Para que organices tus tiempos de traslado con datos verificados, en Azteca Noticias presentamos el monitoreo directo de la cuenta oficial del Metro CDMX. Te ofrecemos el reporte del avance por corredores de movilidad, las alertas operativas activas y la bitácora de servicio en vivo para este lunes 3 de agosto.