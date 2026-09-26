Balacera afuera del Metro Hidalgo en CDMX deja un muerto; vendedora de dulces sobrevive

Esta noche se registró un ataque a balazos afuera de las inmediaciones del Metro Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX), que conecta las Líneas 2 y 3.

Un hombre resultó lesionado tras luego de los disparos registrados en Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la salida del Metro Hidalgo de la Línea 2.

Hombre atacado a balazos murió al ser llevado al hospital

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego en una agresión directa registrada en el lugar.

Al arribar al lugar, observaron al hombre sobre la banqueta y herido por arma de fuego, por lo que fue trasladado en una ambulancia de Protección Civil de la alcaldía a un hospital, no obstante, al llegar fue diagnosticado sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se escucharon al menos ocho disparos y peatones corrieron para ponerse a salvo. Se sabe que los sicarios escaparon en una bicicleta eléctrica.

Vendedora de dulces logra salavarse de las balas

Una mujer que atiende un puesto de dulces se salvó de los balazos tras tirarse al piso, evitando así que alguna de los impactos de arma de fuego le dieran. Mientras que en el lugar, dos personas fueron diagnosticadas con crisis nerviosa.

Según la versión de la mujer, al parecer estuvo involucrado en una riña y había sido golpeado momentos antes en la zona del parque que se ubica a unos metros de la estación del Metro.

Los casquillos fueron preservados con vasos de unicel, como indicios para integrar en la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Capturan a dos tras balacera afuera del Metro Hidalgo

La SSC de CDMX informó que fueron detenidos dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio.

Personal del C2 Centro realizó labores de monitoreo y búsqueda en la zona, lo que permitió identificar a un hombre de 21 años, quien presuntamente habría sido el agresor, y a quien le fue asegurada un arma de fuego; de igual forma, los oficiales detuvieron a un hombre de 27 años, aparentemente relacionado con los hechos.

Ambos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de las diligencias correspondientes.

