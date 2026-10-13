Sugie fue asesinada y tardaron casi 30 años para atrapar a su esposo; ahora será entregado a EU

Lo buscaron por casi 30 años y ahora será entregado al gobierno de Estados Unidos por un crimen que ocurrió en 1997. Un hombre llamado Rogelio Guerra Vasquez, buscado por ese país, fue detenido en México.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Houston confirmó la captura de este hombre, de 69 años, aunque por ahora se encuentra en manos de las autoridades mexicanas.

Esposa de Rogelio tenía 21 años cuando la mató

La víctima se llamaba Sugie Vasquez, quien fue asesinada cuando tenía 21 años de edad. El crimen ocurrió en Orange, Texas, de acuerdo con lo publicado por el FBI.

Finalmente después de 29 años prófugo, Rogelio Guerra Vasquez fue detenido en México gracias a la asistencia del FBI Houston, la oficina del Agregado Legal del FBI en México y el Departamento de Policía de Beaumont.

Hombre acusado de matar a su esposa será entregado a EU

Tras su arresto, Rogelio Guerra Vasquez, permanece en México, pero Estados Unidos está a la espera de su extradición de regreso a Texas.

El FBI llegó a colocar el nombre de este hombre dentro de la lista de los delincuentes más buscados por el asesinato de Sugie Vasquez.

Asesino de su esposa era conocido con varios nombres

La información publicada por el FBI señala que este hombre era conocido por diversos nombres:



Rogelio Guerra

Rogelio Vásquez Guerra

Rojelio Guerra Vásquez, "Jaime"

Se tiene registro que nació el 27 de octubre de 1957 en México. El FBI ofreció una recompensa de 10 mil 000 dólares por información que ayudara al arresto de Rogelio Guerra Vásquez.

Sugie Vásquez fue asesinada el 16 de mayo de 1997 en Orange, Texas, y Rogelio Guerra Vásquez fue acusado de asesinato.

El 10 de julio de 1997, el Tribunal del Distrito 163 del Condado de Orange, Texas, emitió una orden de arresto estatal en su contra.

Posterioremente, el 12 de junio de 2006, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, en Beaumont, Texas, emitió una orden de arresto federal en su contra tras ser acusado de fuga para evitar la justicia.

