Cae en Jalisco tirador buscado por el FBI; era acusado de asesinato en EU

Un presunto tirador buscado por el FBI en Estados Unidos (EU) fue detenido en Jalisco durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses; se trata de Brandon Torres-Mesa, de 21 años, quien enfrenta cargos por asesinato, robo y otros delitos presuntamente cometidos en el estado de Washington .

¿Cómo fue capturado en Jalisco el presunto tirador buscado por el FBI?

La captura se realizó el martes 29 de julio en la colonia Riveras del Zula, como resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad de Jalisco y agencias estadounidenses, intercambio de información que permitió ubicar al joven y confirmar que existía una orden judicial vigente en su contra antes de ponerlo bajo custodia.

Las acciones de búsqueda fueron desplegadas por elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas y de Protección Ciudadana en la Región Ciénega, luego de que las autoridades recibieran información sobre la posible presencia del ciudadano estadounidense en esa zona del estado.

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Detienen en Ocotlán a Brandon “N”, buscado en Estados Unidos por homicidio y otros delitos; traslado aéreo a Guadalajara



Elementos de la Policía del Estado detuvieron a Brandon “N”, de 21 años, quien era buscado en Estados Unidos por los delitos de homicidio, portación de arma… pic.twitter.com/aFa8HkzWU9 — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) July 30, 2026

Los agentes localizaron a Brandon Torres-Mesa en el cruce de las calles Libertad y Río Balsas ; tras verificar su identidad y corroborar que era requerido por una autoridad judicial del estado de Washington, procedieron a su detención conforme a los protocolos establecidos.

¿Por qué era buscado en EU Brandon Torres-Mesa?

De acuerdo con la información oficial, el joven enfrenta cargos por asesinato agravado en primer grado, robo en primer grado, disparos realizados desde un vehículo en movimiento y posesión ilegal de arma de fuego en segundo grado , delitos por los que es buscado en la ciudad de Tacoma.

Las investigaciones estadounidenses señalan que el caso está relacionado con un ataque ocurrido el 24 de mayo de 2026, cuando un adolescente de 17 años fue asaltado mientras caminaba junto a su novia; posteriormente recibió un disparo que le provocó la muerte; tras el crimen, el responsable escapó del lugar en un vehículo que más tarde fue localizado sin ocupantes.

Como parte de las indagatorias, las autoridades también establecieron que Brandon Torres-Mesa presuntamente se desplazaba entre Ocotlán y distintos municipios de Michoacán, una movilidad que, según las investigaciones, habría buscado dificultar su localización.

Con la detención realizada en Jalisco, las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen la coordinación para dar continuidad al proceso legal correspondiente, mientras el ciudadano estadounidense permanece a disposición de las instancias competentes para definir los siguientes pasos de su situación jurídica.