Mexicano buscado por homicidio es detenido en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 2 de julio de 2026 la detención de un mexicano buscado por nuestro país al ser acusado del delito de homicidio.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó la captura de dicha persona, sin embargo, se reservó a dar más detalles de la identidad del detenido y cuándo y dónde ocurrió el delito por el cual se le acusa.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no se han pronunciado al respecto para confirmar más del caso por el cual es investigado este hombre.

EU entregará a México s sujeto buscado por homicidio

De acuerdo con los informado por el funcionario estadunidense, el hombre detenido estaba prófugo y es buscado en México por homicidio.

Luego de ser arrestado en Estados Unidos, dijo el embajador, será entregado a México para enfrentar la justicia en territorio nacional.

Publican fotografía de mexicano arrestado en EU

A través de su cuenta de X, Ronald Johnson publicó un mensaje acompañado de la fotografía del sujeto detenido, destacando que este arresto se logró como parte de una colaboración entre ambos gobiernos.

"Esto es lo que nuestra asociación produce: los criminales rinden cuentas, la justicia se impartirá y, como resultado, nuestras comunidades serán más seguras", manifestó.

Thanks to close coordination between U.S. and Mexican authorities, a Mexican fugitive wanted in Mexico for homicide, was arrested in the United States and will be returned to Mexico to face justice. This is what our partnership delivers: criminals are held accountable, justice… pic.twitter.com/r8Wn5Yf17J — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

Exmilitar mexicano vinculado al caso Ayotzinapa es detenido en EU

Recientemente, el 4 de junio de 2026, fue detenido exmilitar detenido en Estados Unidos presuntamente relacionado con el casdo de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2024.

Enrique "N" fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El hombre de 32 años fue detenido en Hawthorne, California y de acuerdo con el reporte de ICE Los Angeles, era buscado en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el exmilitar fue arrestado tras no poder acreditar su legal estancia para permanecer en Estados Unidos, por lo que permanecería en el Centro de Procesamiento localizado en Rancho Road, Adelanto, California.

La FGR informó que continúa con la indagatoria, para determinar la probable participación de Enrique “N”, en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".

