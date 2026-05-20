México bajo calor extremo: las señales de alerta que el país está pasando por alto

México enfrenta una crisis ambiental cada vez más evidente: el país se está secando mientras el calor extremo y los incendios forestales se intensifican. Datos recientes muestran presas en niveles críticos, sequías severas que se expanden por el territorio y temperaturas récord que agravan la situación,.

Sequía extrema: el norte en foco rojo

Un mapa elaborado por la NASA muestra con claridad la magnitud del problema: gran parte del territorio nacional presenta condiciones de sequía, con especial intensidad en el norte del país. Estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y San Luis Potosí registran niveles de sequía excepcional, la categoría más grave.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de la CONAGUA, la situación ya es crítica y se ha extendido más allá del norte, alcanzando diversas regiones del país.

Presas al límite: el agua comienza a desaparecer

La escasez hídrica ya tiene efectos visibles. En Michoacán, la presa El Bosque ha registrado una caída significativa en sus niveles de agua, en gran parte debido a la evaporación provocada por las altas temperaturas.

Este fenómeno no solo compromete el suministro de agua para consumo humano, sino también para actividades agrícolas y ganaderas, poniendo en riesgo la producción de alimentos.

Olas de calor récord golpean al país

A la sequía se suma una intensa ola de calor. En la península de Yucatán se han registrado temperaturas de hasta 48 grados Celsius, condiciones que agravan la crisis hídrica y elevan los riesgos para la salud de la población. El calor extremo acelera la evaporación del agua disponible y deteriora aún más los ecosistemas.

☀️ Prepárate para el calor y toma precauciones



De acuerdo con información de @conagua_clima, este miércoles continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país. Se mantiene la onda de calor, con temperaturas máximas de:



🔺40 a 45 °C en regiones del noroeste,… pic.twitter.com/KVDslYGIA0 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 20, 2026

Incendios forestales: miles de hectáreas afectadas

El impacto ambiental se intensifica con los incendios forestales. En lo que va de 2026, se han registrado 14,030 incendios en las 32 entidades federativas, con una afectación de 237,993.9 hectáreas.

La CONAFOR, dependencias de los 3 órdenes de gobierno y personas voluntarias continúan trabajando para sofocar los 49 incendios forestales activos en 14 estados del país.



Al corte de las 11 h, se han logrado liquidar 18 incendios.



📲Más detalles:https://t.co/slAUqRK5vY pic.twitter.com/mkLC482KPE — CONAFOR (@CONAFOR) May 20, 2026

Actualmente, se reportan 49 incendios activos, lo que sigue dañando ecosistemas, biodiversidad y zonas agrícolas, además de afectar la calidad del aire.

La combinación de sequía, calor extremo e incendios configura un escenario crítico para México. Especialistas advierten que, más allá de los fenómenos naturales, las decisiones en materia ambiental y energética juegan un papel clave en la evolución de esta crisis.