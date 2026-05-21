¿Qué es el diluvio del siglo? Esto explica por qué no llegará a México

Comenzó a circular el término “diluvio del siglo”, una expresión utilizada para describir un posible evento de lluvias extremas que podría registrarse en ciertas partes del mundo durante los próximos meses.

Aunque el nombre ha generado miedo y muchas preguntas, especialistas aclaran que no se trata de un fenómeno global ni de una amenaza directa para México. Los modelos meteorológicos más recientes indican que las condiciones atmosféricas asociadas a estas lluvias históricas se concentrarían en regiones específicas del planeta, principalmente en zonas de Asia y Europa.

Autoridades climáticas y organismos internacionales han explicado que este tipo de eventos extremos están relacionados con el aumento de temperaturas globales y con patrones atmosféricos cada vez más intensos debido al cambio climático.

Qué es el llamado “diluvio del siglo”

El término “diluvio del siglo” no corresponde a una categoría oficial de la meteorología, sino a una manera de describir lluvias extraordinarias con potencial de provocar inundaciones severas, deslaves y daños masivos en poco tiempo.

Expertos explican que estos eventos suelen ocurrir cuando coinciden varios factores atmosféricos, como altas temperaturas oceánicas, humedad extrema y sistemas de baja presión que permanecen estacionarios durante varios días.

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que las lluvias intensas y fenómenos extremos se han vuelto más frecuentes debido al calentamiento global, ya que una atmósfera más cálida retiene mayor cantidad de humedad.

En algunos casos, las precipitaciones asociadas a estos sistemas pueden superar en pocas horas el promedio de lluvia esperado para varios meses.

¿Habías escuchado hablar del “Niño Godzilla”? ⁣

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Es un fenómeno climático que los científicos de la @UNAM_MX ya tienen bajo la mira.⁣

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Se trata de un "Súper El Niño", un calentamiento inusual y extremo de las aguas del Océano Pacífico que tiene el potencial de alterar… pic.twitter.com/xquhC9A7TD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Qué países sí podrían verse afectados por el fenómeno

De acuerdo con reportes climáticos internacionales y análisis de modelos atmosféricos, las regiones con mayor probabilidad de enfrentar lluvias extremas serían partes del sur y sureste de Asia, además de algunos sectores de Europa Central.

Países como India, Bangladesh, China y zonas cercanas al Mediterráneo suelen ser especialmente vulnerables a este tipo de eventos debido a las condiciones oceánicas y monzones intensos.

Algunas agencias meteorológicas europeas también mantienen vigilancia sobre posibles precipitaciones históricas durante el verano, principalmente en áreas donde ya se han registrado inundaciones severas en años recientes.

Por qué México quedaría fuera del impacto

Especialistas señalan que México no presenta actualmente las condiciones atmosféricas vinculadas al fenómeno que ha sido llamado “diluvio del siglo”.

Aunque el país sí enfrenta temporada de lluvias, ciclones tropicales y huracanes cada año, los modelos climáticos globales no muestran señales de un evento extraordinario de ese tipo afectando directamente al territorio nacional.

La Comisión Nacional del Agua mantiene monitoreo permanente de sistemas tropicales y pronósticos de precipitación, pero hasta ahora no existe alerta oficial relacionada con un “diluvio del siglo” en México.

Meteorólogos aclaran que esto no significa que el país esté libre de lluvias intensas, sino que el escenario extremo mencionado en redes sociales corresponde a otras regiones del mundo.

Qué dicen los modelos meteorológicos actuales

Los modelos meteorológicos utilizados por agencias internacionales muestran tendencias de lluvias superiores al promedio en ciertas regiones del planeta, principalmente por el incremento de temperaturas oceánicas.

Sin embargo, expertos recuerdan que los pronósticos de largo plazo pueden cambiar dependiendo de la evolución atmosférica de las próximas semanas.

Organismos especializados recomiendan consultar únicamente información oficial emitida por servicios meteorológicos nacionales y evitar compartir rumores o versiones alarmistas que circulan en redes sociales.

Cuándo ocurriría el fenómeno extremo

Las proyecciones climáticas indican que las lluvias más intensas podrían desarrollarse durante el verano y principios de otoño de 2026, coincidiendo con temporadas de monzones y sistemas de tormentas más activos.

Especialistas señalan que el periodo exacto todavía podría modificarse conforme evolucionen las condiciones climáticas globales.

Fenómenos similares registrados en el pasado

En los últimos años, distintas regiones del mundo han enfrentado eventos extremos de lluvia con consecuencias devastadoras.

Uno de los casos más recordados ocurrió en Pakistán en 2022, cuando inundaciones históricas dejaron millones de personas afectadas tras semanas de precipitaciones intensas.

Europa también registró inundaciones severas en Alemania y Bélgica durante 2021, mientras que algunas regiones de Asia han vivido temporadas de monzones particularmente destructivas.

Expertos consideran que este tipo de fenómenos podrían aumentar en frecuencia e intensidad debido al cambio climático, por lo que la vigilancia meteorológica y la prevención serán cada vez más importantes.

