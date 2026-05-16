Fiscalía de Michoacán llama a Leonel Godoy a declarar por el asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió un nuevo capítulo en la investigación por el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, al citar formalmente al diputado federal Leonel Godoy Rangel para que acuda a declarar.

Llaman a declarar a Leonel Godoy por el asesinato de Carlos Manzo

De acuerdo con el documento emitido por la Unidad Remitente de la Fiscalía de Homicidio Doloso, la citación forma parte de la carpeta de investigación, en la que se instruye el delito de homicidio calificado en agravio de Carlos Manzo Rodríguez.

El oficio establece que la comparecencia del legislador se llevará a cabo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, en Morelia, Michoacán, el sábado 16 de mayo a las 12:00 horas.

🚨 La Fiscalía de Michoacán citó al diputado Leonel Godoy para declarar de manera voluntaria por el homicidio del Carlos Manzo



Antes de ser asesinado, el exalcalde de Uruapan lo acusó de amenazarlo pic.twitter.com/acf5QMWpbb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 16, 2026

La autoridad ministerial precisó que la diligencia se realizará conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en calidad de declaración voluntaria.

Grecia Quiroz pide que declaren enemigos políticos de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda del exalcalde formalizó la denuncia en contra de tres figuras políticas, a quienes su esposo señaló en vida como posibles responsables en el caso de que algo atentara contra su integridad.

La denuncia fue interpuesta contra Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, a quienes Carlos Manzo señaló públicamente antes de su asesinato.

Raúl Morón fue presidente municipal de Morelia de 2018 a 2021; Godoy, exgobernador de Michoacán, e Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan; los tres, actualmente como simpatizantes del partido Morena.

Grecia Quiroz aseguró que su esposo dejó en vida una serie de videos en los que advierte que, en caso de que su integridad física estuviera en riesgo, se investigara directamente a estos personajes.

Asesinato de Carlos Manzo

El asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez conmocionó a Uruapan al ocurrir en pleno Festival de las Velas, cuando el edil convivía con su familia en el centro histórico.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el agresor se infiltró entre la multitud en la Plaza Morelos y abrió fuego a las 20:10 horas, hiriendo también al regidor Víctor Hugo; el presidente municipal fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció minutos después.