Día Mundial de las Abejas: El futuro del aguacate, café y frutas depende de ellas

Cada 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas, una fecha que busca crear conciencia sobre el papel clave que tienen estos insectos en la producción de alimentos y en el equilibrio ambiental. Aunque muchas veces pasan desapercibidas, las abejas son responsables de polinizar gran parte de los cultivos que llegan diariamente a la mesa de millones de personas.

Sin embargo, especialistas y organismos internacionales han advertido sobre un problema cada vez más grave, el colapso de los polinizadores. La disminución de abejas y otros insectos ya genera preocupación por sus efectos en la agricultura, la biodiversidad y la economía mexicana.

¿Por qué las abejas son tan importantes para los alimentos?

En México habitan cerca de 2 mil especies, las cuales participan en la polinización de alrededor del 75% de los cultivos alimentarios del mundo. Frutas, verduras, semillas y productos como café, cacao, aguacate y almendras dependen, en gran medida, de estos insectos.

En México, la relevancia es todavía mayor debido a la enorme diversidad agrícola del país. Estados como Yucatán, Campeche, Jalisco, Michoacán y Chiapas mantienen una importante actividad apícola y agrícola que depende directamente de los polinizadores.

#UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial de las Abejas. Las 🐝 nativas y silvestres enfrentan un riesgo creciente debido a múltiples factores, principalmente el cambio climático y actividades humanas que ocasionan la fragmentación de los ecosistemas. Conoce más con @UNAMglobal >… pic.twitter.com/gVWB5flxns — UNAM (@UNAM_MX) May 20, 2026

La reducción de abejas podría provocar menor producción de alimentos, incremento en precios y afectaciones económicas para productores y consumidores. Además, la pérdida de polinizadores impacta ecosistemas completos, ya que muchas plantas silvestres también necesitan de este proceso para reproducirse.

¿Qué está provocando el colapso de las abejas?

Expertos señalan que existen varios factores detrás de la disminución de las poblaciones de abejas. Entre los principales están el cambio climático, el uso excesivo de pesticidas, la deforestación y la pérdida de hábitats naturales.

También influyen enfermedades, parásitos y prácticas agrícolas intensivas que reducen las fuentes de alimento para estos insectos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha advertido que la desaparición de polinizadores representa una amenaza directa para la seguridad alimentaria mundial, especialmente en países con alta dependencia agrícola como México.

Impacto económico de la pérdida de polinizadores en México

La apicultura mexicana es una actividad clave para miles de familias. México se encuentra entre los principales productores y exportadores de miel en el mundo, especialmente hacia mercados europeos y norteamericanos.

La caída en las poblaciones de abejas afecta no solo la producción de miel, sino también sectores agrícolas completos. Cultivos como manzana, chile, jitomate y aguacate requieren de la polinización para mantener sus niveles de producción.

Las abejas cumplen una labor silenciosa pero fundamental para el equilibrio ecológico, la conservación de ecosistemas y la producción de alimentos.



En el marco del Día Mundial de las Abejas las y los invito a ver este episodio dedicado a estos pequeños insectos que hacen una… pic.twitter.com/pzZMlb6LhF — Columba López (@columbalopezg) May 20, 2026

Especialistas advierten que, si continúa la disminución de polinizadores, podrían registrarse pérdidas millonarias para productores agrícolas y aumento en el costo de varios alimentos.

Además, la desaparición de abejas impactaría directamente en la biodiversidad mexicana, considerada una de las más importantes del planeta.

¿Qué se puede hacer para proteger a las abejas?

Organizaciones ambientales y expertos recomiendan reducir el uso de pesticidas dañinos, proteger áreas naturales y fomentar jardines y espacios con flores que sirvan de alimento para las abejas.

También se impulsa el consumo responsable de productos locales y el apoyo a pequeños apicultores mexicanos. Acciones simples como sembrar plantas nativas, evitar químicos tóxicos y cuidar los ecosistemas pueden ayudar a conservar las poblaciones de polinizadores.

En el marco del Día Mundial de las Abejas, especialistas recuerdan que proteger a estos insectos no solo es una cuestión ambiental, sino también alimentaria y económica.