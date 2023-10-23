Visa para entrar a México, obligatoria para extranjeros aunque sólo hagan escala; ¿quiénes están exentos?

En la red social ‘X’, antes conocida como Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer que la visa para entrar a México se pedirá a los extranjeros que ingresen al país aunque sólo lo hagan como escala en su trayecto hacia otro país, pero ¿a partir de qué fecha será válido en los aeropuertos nacionales?

A lo largo del comunicado, que también puede leerse en el sitio oficial de la cancillería, las autoridades se basan en el artículo 37 de la Ley de Migración y resaltan la importancia de que los extranjeros porten consigo su visa mexicana.

"De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Migración, las personas extranjeras cuyas nacionalidades requieran de visa para viajar a México deberán portar la visa correspondiente (...) Esta disposición resulta también aplicable a las personas extranjeras que pretendan realizar tránsito por aeropuertos internacionales mexicanos, quienes deberán contar con visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas".

¿A partir de qué fecha se pedirá la visa para entrar a México a los extranjeros que hagan escalas?

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que a partir del domingo 22 de octubre entró en vigor el acuerdo para que las personas extranjeras que tengan conexiones en los aeropuertos mexicanos porten la visa, aunque existen excepciones.

"A partir del 22 de octubre de 2023, las personas extranjeras que pretendan transitar y hacer conexiones por aeropuertos mexicanos, deberán portar la visa correspondiente antes de la salida en su país de origen, para poder abordar cualquier vuelo con destino a México".

📄Información para personas extranjeras en tránsito por México.https://t.co/ZGmyLuxmsa pic.twitter.com/M2W4rpfvTB — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 21, 2023

¿Quiénes están exentos de visa en los aeropuertos de México?

La medida que ya entró en vigor no aplica para todas las personas, en estos casos las excepciones son dos tipos de viajeros, aquí los enlistamos:

a) Personas portadoras de un documento que acredite su residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

b) Personas portadoras de una visa válida y vigente para Canadá, Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

¿Qué extranjeros necesitan visa para entrar a México?

En la página de Relaciones Exteriores dan a conocer qué países sí necesitan visa para entrar a México, en el listado figuran más de 50; sin embargo, entre los más importantes destacan Brasil Camerún, Corea del Norte, Cuba, Costa de Marfil, Guatemala, Honduras, Venezuela, entre otros. Para consultar la lista completa ingresa este enlace.