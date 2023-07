‘Mi cabello es mi superpoder': La historía detrás del icónico corte de cabello de Peso Pluma

Peso Pluma ha marcado tendencia no solo en México sino también el mundo entero, quien conmocionado con el éxito del joven de 24 años ha igualado el estilo del artista, desde su peculiar vestimenta hasta su corto de cabello, pero, ¿cuál fue su inspiración? Esta es la historia.

Durante una entrevista a medios de comunicación, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, reveló ante las cámaras el momento exacto en que decidió hacerse el corte del cabello con el que hoy en día es reconocido a nivel mundial.

¿Cuál es el origen del corte de cabello de Peso Pluma?

Al principio, el cantante de corridos tumbados, portaba un peinado inspirado en Justin Bieber, en la época de ‘Baby’, look que le encantaba, pero una serie de acontecimientos lo llevaron al radical cambio de estilo tranformando al mullet con un desvanecimiento de las patillas con lo que lo vemos hoy en día.

Todo comenzó durante un viaje a Medellín, Colombia, cuando la Doble P decidió acudir al peluquero para un ligero retoque, ya que Emilio siempre ha considerado que su cabello es su superpoder, por lo que siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen.

“Este peluquero dijo que me iba a hacer un corte de pelo que es muy popular en Medellín, al principio dudaba, pero me dijo, ‘Confía en mí, te va a encantar’. Entonces tomé la gran decisión”. Según explicó, al principio lo odiaba, pero después grabó un video musical, y cuando lo vio, dijo: ‘Espera, en realidad, se ve bien perro.”

¿Cuál es el verdadero nombre de Peso Pluma?

El cantante escogió su peculiar nombre artístico cuando conoció al campeón Marco Antonio Barrera en una fiesta privada, quien era triunfador de la categoría Peso Pluma. Al ver a Hassan Emilio, el boxeador le dijo que debido a su delgada complexión parecía un ‘Peso Pluma’, apodo que le encantó y desde entonces no soltó.

Twitter/ElPesoPluma

¿Las inseguridades de Peso Pluma al desnudo? Esta es la razón por la que no le gusta su tono de voz

Pese a que la Doble P ha reconocido grandes atributos suyos como su corte de pelo, también ha señalado sus “defectos”, por ejemplo, en una ocasión dijo que no le gusta el timbre de su voz, situación que, añadió, jamás lo ha detenido para transformarse en el número 1.

“A mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro, es lo que me gusta es que está diferente”, dijo el cantante de 23 años, al indicar no necesariamente debe ser un “fregón” cantando para continuar elevando su éxito.

Para explicar su punto, Peso Pluma ejemplificó con grandes artistas del regional mexicano tales como Valentín Elizalde y Chalino Sánchez, a quienes señaló de no tener una voz prodigiosa; sin embargo, lograron conquistar al público.