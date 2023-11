“Hay gente amputada con un poco de paracetamol”, Enfermera mexicana relata sus días en Gaza

La enfermera mexicana Michel Ravell, que pertenece a Médicos sin Fronteras y recientemente pudo salir de Gaza, relató cómo es la crisis humanitaria que se vive en la región donde más de 10 mil personas han muerto.

Ravell señaló durante un conferencia de prensa virtual que se sintió en peligro muchas veces, y pensó que la iban a asesinar, añadió que vio a muchos niños morir en sus manos y aunque no es la primera vez, el contexto era diferente ya que en Gaza se trataba “de una masacre”.

”Vi a niños niñas morir en mis manos, pero no en esta magnitud, no se mueren 10 niños al día, no se mueren mil niños al día, no es lo mismo. Cada país tiene su particularidad pero Gaza es una masacre”.

💬 La enfermera mexicana Michelle Ravell pasó 26 días en Gaza tras el estallido del conflicto entre Hamás e Israel: “No hay anestesia. Hay gente que está siendo amputada con un poco de paracetamol” https://t.co/uplEGfo4zO — EL PAÍS México (@elpaismexico) November 8, 2023

Explicó que aunque ya está a salvo, su corazón está en Gaza al lado de sus compañeros y los civiles que sufren los bombardeos indiscriminados por parte de la región, que ocurren a toda hora.

La mexicana que estuvo atrapada 26 días en Gaza, contó cómo es la vida en el lugar en medio de la guerra. Explicó que pasó el tiempo en varios refugios donde no había electricidad, no había internet y la comida escaseaba.

Falta de material médico orilla a utilizar paracetamol en amputaciones y vinagre para desinfectar

La enfermera relató que la falta de material médico también representa un grave problema para atender a los heridos. Relató que los hospitales no cuentan con desinfectantes, no hay suficientes camas, ni suficientes nosocomios para atender a los miles de heridos que llegan cada día.

“Me parece una brutalidad que los hospitales sean atacados, que las ambulancias sean atacadas y que la población civil es la que está sufriendo”, reprochó Michel Ravell.

Explicó que tampoco cuentan con anestesia por lo que les dan pastillas para el dolor antes de ser amputadas: “No hay anestesia. Hay gente que está siendo amputada con un poco de paracetamol”.

Anteriormente, otro doctor de la organización Médico sin Fronteras que se encuentra en gaza había alertado que no contaban con desinfectantes, por lo que había empezado a utilizar vinagre para desinfectar las heridas.