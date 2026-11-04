“El olor llega muy fuerte": Niños en Michoacán toman clases al lado de corral de cerdos

Una escuela primaria rural en el municipio de Aquila, en Michoacán, brinda clases a sus pequeños al lado de un chiquero. Y no es broma: justo al lado de la primaria rural de Motín del Oro hay un corral de cerdos, cuyo olor afecta a los menores. Incluso los padres de familia han decidido no llevar a sus hijos.

¿Por qué hay clases junto a un chiquero en Michoacán?

Y es que hay temores sobre las afectaciones a la salud que puedan sufrir los estudiantes, a tal grado que el Comité de Padres de Familia hizo pública esta denuncia y pide que haya limpieza profunda en el corral de porcinos, ya que “el olor llega muy fuerte y es muy malo para los niños”, afirmó uno de los padres a Azteca Noticias.

Denuncian riesgos a la salud por un corral de cerdos en escuela rural

El Comité de Padres de Familia denunció la situación ante las autoridades de Aquila y comunales de Motín del Oro, ya que desde hace meses han pedido el retiro de los cerdos o la limpieza necesaria del chiquero, ya que afecta el aprendizaje de los menores, porque los puede enfermar debido al mal olor.

Qué dice la ciencia sobre la exposición al aire de granjas porcinas

La exposición al aire en una granja de cerdos puede llevar a desarrollar síntomas respiratorios crónicos. Un estudio clínico publicado en 2006 en el Diario de Medicina Ocupacional y Toxicología indica que voluntarios humanos fueron expuestos al aire de una granja de cerdos por un plazo de 2 a 5 horas.

Los voluntarios, que jamás en su vida habían estado en contacto con este ambiente, experimentaron respuesta bronquial, fiebre, malestar y somnolencia.

Mientras que en un análisis con conejos y cobayas, estos animales expuestos al aire de chiqueros por 12 meses experimentaron neumonía, entre otros padecimientos respiratorios.

Con información de Homero Pasallo.