Iban a protestar por microsismos en Naucalpan, pero movimiento en la tierra los espantó

Un nuevo microsismo impidió la protesta y movilización de colonos afectados por una serie de temblores que han sacudido sus viviendas.



“En el día como quiera digo voy a ver mi muerte, pero en la noche que me agarre y me apachurre ahí en mi misma cama”, dice uno de los vecinos afectados.

Los estruendos en el subsuelo de la colonia Praderas de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México, continúan alertando a los habitantes. Estas vibraciones las han sentido desde el pasado 19 de julio.

Mónica Morales, habitante de la colonia Praderas de San Mateo, dice que se oye una explosión y se cimbran las casas y hasta los vidrios bailan.

Temblor impide manifestación

La mañana de este martes, los vecinos se reunieron en las calles y pretendían manifestarse en avenida Lomas Verdes, pero un nuevo movimiento no los dejó. Salieron asustados de sus casas.

“Sí, como entre las ocho, ocho y media más o menos fue. Y ahí es donde la verdad, bueno a mí me atacan los nervios”, dijo Yolanda Salazar, habitante de Praderas de San Mateo.

Casas como la de la señora Guillermina han resultado con algunas grietas. “Sí, me siento preocupada que se me va a venir el cerro encima y todas las casas de arriba. Sí me da miedo porque a veces ocurre en las noches y a veces en el día”, dijo.

Realizan estudios para saber qué causa microsismos

Protección Civil de Naucalpan asegura que está haciendo estudios, pero no ha informado los resultados. “Protección Civil dijo que en 15 días iba a dar respuesta. Estamos esperando. Queremos respuestas de geólogos, de personas preparadas”, pidió Mónica Morales, habitante de Praderas de San Mateo.

Praderas de San Mateo es una colonia que está en un cerro. Por eso el principal temor de sus habitantes es que haya deslaves, se derrumben las casas y que estas a su vez puedan aplastar a aquellas viviendas que están en la parte baja.