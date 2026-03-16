Noche de tragedias en el Valle de México: Asesinan a balazos a hombre en Naucalpan y muere motociclista en la Benito Juárez | Mientras Dormía

La violencia y los accidentes viales marcaron una jornada complicada en el Valle de México. En dos hechos distintos, la tragedia alcanzó a dos familias: primero, un ataque directo a balazos en las calles de Naucalpan dejó a un hombre sin vida sobre la banqueta; más tarde, un peatón murió atropellado en el Viaducto Miguel Alemán, alcaldía Benito Juárez.

En ambos casos, los responsables lograron darse a la fuga, dejando tras de sí escenas acordonadas, peritos trabajando bajo la luz de las lámparas y una búsqueda que apenas comienza por parte de las autoridades.

Balacera en Ahuizotla: el miedo en Naucalpan

Los vecinos de la colonia Ahuizotla, en el municipio de Naucalpan, vivieron momentos de terror cuando una serie de disparos rompió el silencio de la zona. Al salir de sus casas, se toparon con una escena desgarradora: un hombre se encontraba inmóvil sobre la banqueta de la Avenida Ferrocarriles Nacionales.

A pesar de que la policía municipal y estatal llegó rápidamente para acordonar el área, los servicios de emergencia confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido a los múltiples impactos de bala.

Agresor de ataque a balazos se da a la fuga

Hasta el momento, el motivo de este ataque directo sigue siendo un misterio. Los testigos aseguran que todo fue muy rápido y que el agresor logró escapar antes de que las patrullas aparecieran. Elementos de la Fiscalía ya trabajan en el lugar recolectando casquillos y revisando los videos de las cámaras de seguridad cercanas para trazar la ruta de escape del homicida.

La zona permaneció resguardada durante varias horas mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo.

Accidente fatal en la alcaldía Cuauhtémoc...



Un motociclista de aproximadamente 40 años murió tras ser atropellado por una pipa de agua en el cruce de Eje 1 Norte Mosqueta y Guerrero. Tras el impacto, la motocicleta se incendió y bomberos acudieron para sofocar el fuego.



El… pic.twitter.com/MHproTFNz4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Tragedia en la Benito Juárez: un paso mortal

Casi de forma simultánea, pero en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, se reportó otro fallecimiento. Un hombre de aproximadamente 40 años murió tras ser atropellado en los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán, justo al cruce con la calle Xochicalco.

Según los primeros reportes, la persona caminaba por la orilla del carril de alta velocidad cuando un vehículo lo impactó violentamente, proyectándolo contra el pavimento en la colonia Piedad Narvarte.

Paramédicos y familiares en la escena

Aunque los paramédicos llegaron en cuestión de minutos para intentar salvarlo, el golpe fue fatal y ya nada pudieron hacer. La escena se volvió aún más dolorosa cuando familiares de la víctima llegaron al sitio para reconocer el cuerpo, el cual fue cubierto con una manta azul mientras esperaban la llegada de los servicios periciales.

El conductor del automóvil involucrado no se detuvo para auxiliar al hombre y prefirió acelerar para perderse entre el tráfico de la ciudad.

#Chiapas | Cae Humberto "N" por abuso de la pequeña Zoé



El fin de semana, la niña Zoé de 7 años fue secuestrada mientras dormía en casa de su abuela en Tonalá, Chiapas.



Hoy se anunció la detención de Humberto "N", presunto pederasta. Era cliente frecuente de la tienda de la… pic.twitter.com/YDjS21MD2P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Autoridades buscan a los responsables

En ambos casos, la justicia tiene una tarea pendiente. Mientras en Naucalpan se investiga un posible ajuste de cuentas o ataque directo, en la Ciudad de México la policía busca al "automovilista fantasma" que causó la muerte en el Viaducto.