¡Festejo de cumpleaños termina en tragedia! Joven muere tras salir proyectada en choque en Circuito Interior, CDMX | Mientras Dormía

¡Tragedia en la CDMX mientras usted dormía! Lo que comenzó como un festejo de cumpleaños terminó en tragedia, luego de que una joven de entre 20 y 23 años, perdiera la vida al salir proyectada del automóvil tras un fuerte choque en Circuito Interior.

El accidente ocurrió a la altura de la esquina de Séptima de Nogal, en la colonia Santa María la Ribera.

Vehículo es pérdida total: Así fue el brutal impacto que cobró la vida de la joven de 20 años

Al parecer el vehículos en el que viajaba la joven de 20 años, que salía de fiesta para celebrar su cumpleaños, terminó impactado contra un árbol. Los primeros informes indican que iba a exceso de velocidad, cuando perdió el control de la unidad, provocando que se cruzara de los carriles centrales hacía los laterales, y terminará gravemente impactada.

La fuerza del choque fue tal que el automóvil prácticamente se partió, mientras que la víctima salió proyectada y quedó tendida sobre la cinta asfáltica a unos 15 metros del lugar del impacto.

El grave accidente dejó otras tres personas heridas, las cuales fueron atendidas por los servicios de emergencia.

#MientrasDormía | Un festejo de cumpleaños terminó en tragedia cuando una joven murió al salir proyectada 15 metros del auto en el que viajaba al impactarse contra un árbol en Circuito Interior. pic.twitter.com/8h5XNpsvwM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 14, 2026

Detienen a conductora que presuntamente manejaba a exceso de velocidad

La conductora del vehículo fue detenida por policías y puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Balacera en Iztapalapa deja dos personas heridas; esto se sabe

Se registró una balacera en calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México; el ataque dejó dos muertos, un herido y una persona detenida.

Los hechos ocurrieron al cruce de las calles Octavio Paz y César Morales, en la colonia Providencia Solidaridad; elementos de la policía capitalina acudieron al lugar del ataque.

Al llegar al lugar del ataque, elementos de la policía encontraron a dos personas sin signos vitales al interior de un vehículo de color blanco, mientras que otro hombre, que también se encontraba dentro de la unidad, resultó herido.

La víctima lesionada fue atendida por los servicios de emergencia; se desconoce el estado de salud. La zona fue acordonada para permitir las labores de seguridad y los peritos.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que ocurrió la balacera en calles de Iztapalapa, así como la identidad de los responsables del ataque y las víctimas mortales.

Detienen a un hombre tras balacera en Iztapalapa

Un hombre fue detenido en el lugar de los hechos, además de asegurarle un arma de fuego que se encontraba dentro del vehículo, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, inició las diligencias correspondientes tras los violentos hechos registrados la madrugada de este sábado.

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

