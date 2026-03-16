¡No te quedes atrapado en las marchas! Mapa de manifestaciones y vialidades afectadas en CDMX este 16 de marzo
¿Vas con prisa? Te decimos el mapa de marchas, manifestaciones, bloqueos y el reporte completo de la vialidad en la CDMX este lunes 16 de marzo.
¿Llevas prisa? Calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por marchas, bloqueos y manifestaciones este lunes 16 de marzo de 2026. Sigue el reporte completo de zonas afectadas y alternativaas viales con Azteca Noticias EN VIVO.
Marchas en CDMX HOY lunes16 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Alerta Vial: Posible bloqueo en Periférico Sur, Tlalpan
Se prevén complicaciones mayores a la circulación en las próximas horas sobre el Anillo Periférico Sur. Autoridades de vialidad alertan sobre una concentración de manifestantes programada para realizarse a la altura del número 4829, en la colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan.
El punto de reunión se localiza en las inmediaciones de la zona de hospitales y centros comerciales del sur, por lo que el impacto en el flujo vehicular podría ser significativo desde las primeras horas de la mañana.
Alternativas viales:
- Avenida Insurgentes Sur: Como vía alterna principal para cruzar la zona de Ciudad Universitaria y San Ángel.
- Viaducto Tlalpan: Para quienes se dirigen hacia el centro o norte de la ciudad.