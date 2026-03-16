¡No te quedes atrapado en las marchas! Mapa de manifestaciones y vialidades afectadas en CDMX este 16 de marzo

Se prevén complicaciones mayores a la circulación en las próximas horas sobre el Anillo Periférico Sur. Autoridades de vialidad alertan sobre una concentración de manifestantes programada para realizarse a la altura del número 4829, en la colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

El punto de reunión se localiza en las inmediaciones de la zona de hospitales y centros comerciales del sur, por lo que el impacto en el flujo vehicular podría ser significativo desde las primeras horas de la mañana.

Alternativas viales:

