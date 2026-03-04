¡Ataque directo en la Cuauhtémoc! Matan a balazos a hombre en la colonia Buenavista | Mientras Dormía

Durante la madrugada de este 4 de marzo 2026, mientras usted dormía, un hombre de aproximadamente 42 años fue asesinado a balazos en calles de la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX; vecinos encuentran el cuerpo de la víctima.

Al escuchar los disparos de arma de fuego, los vecinos salieron a ver qué sucedía, encontrándose a un hombre mal herido y tendido sobre la banqueta.

¿Es un ajuste de cuentas? Agresores huyen tras ataque a balazos contra hombre de 42 años

Algunas versiones señalan que los agresores viajaban a bordo de dos vehículos, cuando uno de ellos bajó del auto, se acercó al hombre de 42 años y le disparó directamente en la cabeza.

Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga con dirección al Circuito Interior. Al parecer todo se trataría de un ataque directo en contra de la víctima.

Al encontrar el cuerpo del hombre tirado en la banqueta, los vecinos marcaron inmediatamente al número de emergencia 9-1-1. Paramédicos llegaron minutos después y confirmaron la muerte de la víctima.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, así como la razón por la que realizaron el ataque armado.

Autoridades capitalinas investigan el ataque a balazos en Cuauhtémoc

El perímetro fue acordonado con cintas de color amarillo, mientras los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México realizaban los trabajos necesarios para el levantamiento del cuerpo, así como indicios que servirán para integrarlos a la carpeta de investigación.

Mientras eso ocurría, varios elementos de la policía capitalina resguardaron la zona con armas largas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad montaron un dispositivo para localizarlos; sin embargo, aún no hay información de que hayan sido detenidos. Autoridades continúan con la investigación para averiguar los hechos.

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

