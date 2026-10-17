Botellazos, tacos con susto y un auto llantas arriba: así estuvo la madrugada de este sábado mientras dormía

Mientras dormía, la ciudad y sus alrededores no descansaron, dejándonos una madrugada llena de movilización policial y sirenas de ambulancias. Nada para entrar en pánico, pero sí un recuento de incidentes que rompieron por completo la tranquilidad nocturna. Aquí tienes los hechos más fuertes para que sepas qué pasó en las calles de la capital y el Estado de México.

Fiesta fuera de control: botellazos contra la policía en Tlalpan

Lo que comenzó como una simple celebración en la calle Azalea, en los Ejidos de San Pedro Mártir, se salió de las manos hasta terminar en un choque frontal con las autoridades. Los vecinos, cansados del desorden, pidieron apoyo. Al llegar, los policías fueron recibidos con una lluvia de botellas.

El saldo del pleito dejó a una mujer policía y a otra persona con lesiones, quienes tuvieron que ser subidos a las ambulancias. Luego de varios minutos de tensión, los agentes lograron calmar los ánimos y retomar el control de la zona.

#MientrasDormía | Madrugada accidentada en CDMX y Edomex: Volcadura en Venustiano Carranza, choque cerca de una taquería en #Nezahualcóyotl y enfrentamiento con policías durante una fiesta en Tlalpan. Hubo personas lesionadas y traslados en ambulancia. La información en #HechosSábado con @clao_echeverry — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2026

Un auto volcado frente al Parque de los Periodistas Ilustres

El exceso de confianza al volante también cobró factura. En la alcaldía Venustiano Carranza, un conductor calculó mal y terminó con su auto volteado sobre Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión. El vehículo se estrelló contra la guarnición que divide los carriles centrales, en la colonia El Parque. El hombre resultó herido por el impacto, pero los bomberos actuaron rápido: enderezaron el coche y limpiaron la avenida antes de que despertara el tráfico matutino.

Tacos acompañados con susto en Nezahualcóyotl

Para cerrar, en el Estado de México, los clientes de un puesto en la colonia Benito Juárez pasaron un momento de mucho nerviosismo. Un fuerte choque en el cruce de las avenidas Sor Juana Inés de la Cruz y Cielito Lindo interrumpió de golpe las cenas. Las unidades de rescate acudieron de inmediato para atender a dos personas golpeadas tras el encontronazo. Por suerte, nadie perdió la vida y el caos quedó solo en el gran susto de la madrugada.