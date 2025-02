¡Imprudencia al volante! Fuerte choque en calles de CDMX deja 2 heridos; autos quedan casi destrozados

¡De terror! En la madrugada de este 24 de febrero 2025, se registró un aparatoso accidente en el cruce de Rojo Gómez y el Eje 6 Sur em la Ciudad de México; el incidente dejó los automóviles prácticamente destrozados.

Accidente fue provocado por exceso de velocidad; hay dos personas heridas

De acuerdo con los primero reportes, el accidente ocurrió debido a la imprudencia de los conductores que iban a exceso de velocidad y se pasaron la luz roja del semáforo. Los tripulantes de ambos vehículos tuvieron que ser auxiliados por testigos del accidente.

Los hechos ocurrieron cuando uno de los autos se impactó contra el otro, el cual después de girar, se estrelló contra un poste, por lo que terminó arriba de la banqueta.

Tras el fuerte choque, los servicios de emergencia que llegaron al lugar para atender a las dos personas heridas, las cuales resultaron con lesiones menores y crisis nerviosa.

Por su parte, elementos policiales indicaron que será el Juez Cívico quien determine, mediante el peritaje, cuál de los conductores fue el que ignoró la luz roja del semáforo.

#MientrasDormía | Choque por exceso de velocidad en Rojo Gómez y Eje 6 Sur. Dos vehículos involucrados con lesiones menores reportadas.



Vía: @pacoguizar3 en #PrimeraLínea pic.twitter.com/QHRYFZqc04 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 24, 2025

¿Cuál es la multa por pasarse el semáforo en rojo en CDMX?

Si estás interesado en aprender a conducir en la Ciudad de México (CDMX), es importante conocer las reglas de tránsito, así como las multas qué existen por ignorar estas reglas, pero ¿qué pasa si te pasas la luz roja del semáforo?

Pasarse un semáforo rojo en Ciudad de México puede salir caro, pues la muta es de 10 a 20 UMAS, un rango que oscila entre 1 mil 131.4 pesos a 2 mil 262.8 pesos. Ahora, en caso de exceder el límite de velocidad, las y los capitalinos podrán ser acreedores a una multa de mil 131.4 a 2 mil 262.8 pesos.

Por otro lado, en la Ciudad e México puedes hacer acreedor a multas si rebasas incorrectamente, insultas o agredes a oficiales de tránsito, estacionarse en lugares prohibidos, no traer tarjeta de circulación, conducir sin licencia vigente y no respetar el Hoy No Circula.