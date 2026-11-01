Un muerto y tres heridos tras balacera en Cuautitlán Izcalli | Mientras Dormía

Un ataque a tiros en la colonia La Quebrada, de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dejó un hombre muerto y tres personas heridas la noche del sábado 31 de octubre de 2026, mientras usted dormía. La Comisaría local confirmó que atendió un reporte nocturno realizado por vecinos, quienes alertaron sobre los hechos ocurridos en un domicilio.

Ataque armado en La Quebrada deja un muerto y tres heridos

Sujetos no identificados dispararon contra varias personas que se encontraban en una vivienda. Tras el ataque, una persona perdió la vida y tres más resultaron lesionadas.

El ataque en La Quebrada se sumó a otro episodio violento ocurrido horas antes en la colonia Infonavit Norte, también en Cuautitlán Izcalli. En ese segundo ataque murieron dos personas.

Las autoridades no detallaron en el comunicado las circunstancias específicas de los disparos ni la identidad de los agresores. Los hechos permanecen como parte de las investigaciones correspondientes.

Accidente mortal en Periférico Sur a la altura de Eje 3 Oriente

En la Ciudad de México, un hombre de aproximadamente 25 años murió en un incidente vial registrado en los carriles centrales de Periférico, a la altura del Eje 3 Oriente Cafetales, en la colonia Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan.

El cuerpo quedó sobre el camellón en dirección norte. Elementos de la Policía de Tránsito resguardaron el área mientras los servicios periciales realizaban el trabajo de campo necesario para determinar cómo sucedió el accidente.

Auto se impacta contra negocio en la alcaldía Miguel Hidalgo

En otro incidente, un hombre resultó herido cuando un automóvil chocó contra un puesto de postres. El conductor perdió el control del vehículo y terminó debajo de la lona del negocio.

El choque se registró en Poniente 117 y Norte 4, en la colonia Popo, alcaldía Miguel Hidalgo. Tras el llamado de auxilio, una ambulancia y elementos policiales llegaron al sitio para atender la emergencia.

Por fortuna, el cliente solo presentó una lesión menor. Sin embargo, el dueño del puesto sufrió pérdidas económicas debido a que parte del producto quedó en el suelo tras el impacto.