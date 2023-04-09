Más de 20 migrantes desaparaecieron tras naufragio en Túnez

Al menos 23 migrantes africanos están desaparecidos y cuatro murieron el sábado después del naufragio de sus dos embarcaciones frente a Túnez cuando intentaban cruzar el Mediterráneo hacia Italia, informó un funcionario judicial.

Los guardacostas rescataron a otras 53 personas frente a la ciudad meridional de Sfax, dos de las cuales se encuentran en estado crítico, sefún dijo el juez Faouzi Masmoudi, del tribunal de Sfax.

Las autoridades también reportaron que se habían recuperado cuatro cadáveres.

En las últimas semanas, decenas de personas han desaparecido y muerto ahogadas en repetidos accidentes frente a las costas de Túnez.

Más de 20 #migrantes han desaparecido tras el #naufragio de dos embarcaciones cerca de las costas de Túnez🇹🇳



Un total de 37 personas migrantes "zarparon desde el litoral en dos barcos y uno de ellos naufragó", dijo el vocero judicial Faouzi Masmoudi (ama)https://t.co/MCgVoFJY9H — DW Español (@dw_espanol) April 9, 2023

Túnez ha tomado el relevo de Libia como principal punto de partida de personas que huyen de la pobreza y los conflictos en África y Oriente Medio con la esperanza de una vida mejor en Europa. La represión del tráfico de personas en Libia ha hecho de Túnez una opción más accesible.

La Guardia Nacional declaró el viernes que más de 14 mil migrantes, en su mayoría procedentes del África subsahariana, fueron interceptados o rescatados en los tres primeros meses del año cuando intentaban cruzar a Europa, cinco veces más que las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior.

“Europa corre el riesgo de ver llegar a sus costas una enorme oleada de migrantes procedentes del norte de África si no se salvaguarda la estabilidad financiera de Túnez”. Giorgia Meloni, Primera Ministra Italiana

Meloni pidió al Fondo Monetario Internacional y a otros países que ayuden rápidamente a Túnez para evitar su colapso.

El ministro de Relaciones Exteriores tunecino, Nabil Ammar, declaró la semana pasada que el país necesitaba financiación y equipamiento para proteger mejor sus fronteras. Túnez había recibido equipos de Italia en los últimos años, pero Ammar dijo que estaban anticuados y no eran suficientes.

Migrantes mueren al intentar llegar a Italia

La migración ilegal siempre ha supuesto un desafío para Europa que se encuentra dividida entre sus obligaciones con el derecho internacional y de asistencia a aquellas personas que huyen de sus países de origen en busca de una vida mejor.

La tendencia en el Viejo Continente a la hora de hacer frente a los flujos migratorios está cambiando y países como Italia y Reino Unido han optado por endurecer sus legislaciones en este campo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha anunciado nuevas medidas para atajar la llegada de embarcaciones a sus costas y evitar otra catástrofe

Roma aprobó un decreto ley que aumenta las penas a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo. Según explicó la primera ministra Meloni, se introducirá una nueva tipología de delito de muerte y lesiones por el tráfico de inmigrantes clandestinos, que contempla condenas de entre 20 y 30 años de cárcel. Este nuevo delito, incluido en el Código Penal, explicó, se considerará universal, por lo que podrá ser perseguido «incluso si se comete fuera de los confines nacionales.

