“No puedo cruzar": Migrantes con cita llegan a Ciudad Juárez y ya no logran pasar

Un grupo de migrantes con cita a través de la aplicación CBP ONE, dirigida a migrantes, llegaron antes de la 6 de la mañana al Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos.

Las personas se encontraban entusiasmadas para cruzar: “Ya estoy lista para cruzar, somos de Cuba, esperamos cosas buenas, que nos deje pasar y que nos de una oportunidad en su país”, menciona una persona migrante.

¿Qué paso en el Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez?

Con miedo e incertidumbre se mantuvieron a la espera de una respuesta respecto a sus citas, las migrantes cubanas se encontraban entusiasmadas y emocionadas al estar a unos pasos de cumplir su sueño.

Durante la toma de protesta de Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, se empezaron a sentir los movimientos en la zona fronteriza, con los dos puentes cerrados, con la presencia de agentes antimotines, permaneció cerrado el paso a Texas por 30 minutos.

Mientras que en otro puente se encargaron de colocar rollos de alambre de púas para evitar un cruce masivo de migrantes.

Las personas se encontraban con dudas respecto al cruce por el puente: “No han dicho nada, lo veo como una falta de respeto, que no nos informen, no nos digan nada, solamente se quedó así y ya”, dice persona migrante en espera de noticias sobre las citas.

Cancelan citas de CBP ONE, migrantes no logran pasar el Puente Internacional en Ciudad Juárez

Un segundo grupo que estaba programado para las 12 de la tarde con su cita de CBP ONE, ya no pudieron ingresar, siendo que el último grupo que ingreso fue a las 5 de la mañana, a partir de ese horario ya no se permitió el paso aunque contaran con cita.

Personas tuvieron que dar la mala noticia a sus familiares, después de que Trump, cancelara el programa de CBP ONE; “ya cancelaron la cita mija, ya eliminaron las citas, ya no puede pasar uno, no puedo pasar”.

Los grupos de migrantes no lograron cruzar, como lo hicieron 44 mil migrantes solo en el mes de diciembre con la cita, esto según datos del CBP; desde que inició en enero del 2023, hasta diciembre del 2024, lograron parar 936 mil quinientos migrantes.