En colchones inflables, migrantes se lanzan al río Bravo en Tamaulipas

Es tal su desesperación por cruzar a Estados Unidos, que cientos de migrantes se lanzaron al Río Bravo a bordo de colchones inflables para tratar de cruzar desde Matamoros, Tamaulipas hacia Brownsville, Texas.

Algunos utilizaron colchonetas o colchones inflables sobre las que dormían y que les sirvieron como balsas para trasladarse y cruzar el río

Otros lo hicieron nadando, si bien se desconoce cuál fue su destino, es muy probable que fueron asegurados por la Patrulla Fronteriza.

¿Por qué se lanzaron al Río Bravo los migrantes?

Ayer, lunes 24 de abril, un grupo de entre 400 y 500 migrantesque se encontraban en Matamoros, Tamaulipas, decidieron cruzar hacia Estados Unidos por el Río Bravo mediante el uso de colchones inflables.

Eran familias enteras que se dicen desesperadas por llegar al país del norte porque su situación se está volviendo insostenible. Dicen que la aplicación CBP One no responde a sus solicitudes y no pueden esperar más tiempo y por ello tomaron una decisión tan arriesgada.

Decidieron usar los colchones inflables como balsas para llegar a Estados Unidos, algunos son provenientes de Venezuela, Nicaragua y Honduras.

Ayer se hablaba de que eran entre 400 y 500 migrantes lo que ingresaron a Estados Unidos, pero se desconoce lo que ocurrió con ellos, aunque lo más probable es que se entregaron a la patrulla fronteriza.

Entre los que cruzaron había muchos niños y sus padres quienes expusieron que son sus hijos los que más padecen la situación de pobreza y marginación que viven en México.

No cuentan con alimentos y están a la intemperie, sin servicios sanitarios y mucho menos de salud, por lo que, desesperados decidieron cruzar el Río Bravo aunque se pongan en riesgo.

Queman campamento migrante en Matamoros

Unas 25 casas de campamento fueron incendiadas intencionalmente hace unos días cerca de la frontera con Texas; relataron testigos.

Los incendios ocurrieron el miércoles y jueves de la semana pasada en un amplio campamento de unas dos mil personas, la mayoría provenientes de Venezuela, Haití y México, en Matamoros, ciudad cercana a Brownsville, Texas.

Una activista de migrantes dijo que las precarias casas fueron rociadas con gasolina y no se reportaron personas lesionadas.