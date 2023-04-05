Miguel Ángel Patiño es nombrado secretario Ejecutivo del INE

Este miércoles 05 de abril de 2023, Miguel Ángel Patiño Arroyo fue nombrado como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), esto, tras la renuncia de Edmundo Jacobo Molina. La decisión la tomó la presidenta electa Guadalupe Taddei Zavala.

Miguel Ángel Patiño Arroyo se desempeñaba como Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, fue nombrado en 2015.

Cabe destacar que la designación como titular de la secretaría Ejecutiva es temporal, pues los consejeros del INE tendrán que llegar a un acuerdo para designar quien ocupe este cargo de forma definitiva; dicha decisión tendrá que contar con 8 votos de los 11 integrantes del Consejo General.

#ÚLTIMAHORA | Nombran a Miguel Ángel Patiño Arroyo como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del @INEMexico. https://t.co/shCqziifHT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 5, 2023

¿Quién es Miguel Ángel Patiño Arroyo?

Miguel Ángel Patiño Arroyo es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América, Campus Morelia en Michoacán. Realizó estudios de posgrado y tiene un diplomado en Análisis Político por esta misma Institución Educativa.

El designado como secretario Ejecutivo de manera temporal entró al INE como Vocal Secretario en el Distrito 05 en el estado de Veracruz en 2001. En 2005 ocupó el cargo de Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva del estado de Tabasco y en los años 2007 y 2008 fungió como encargado de la Delegación del entonces IFE de la misma entidad.

De 2011 a 2015 se desempeñó como Director de Operación Regional en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Edmundo Jacobo Molina renuncia a la secretaría Ejecutiva del INE

Fue el pasado 28 de marzo cuando Edmundo Jacobo Molina renunció a la secretaría Ejecutiva del INE, pues consideró que no existen condiciones para continuar en el cargo, ya que el órgano electoral "se ha politizado". El exsecretario dejó el cargo junto con el expresidente Lorenzo Córdova Vianello y otros tres consejeros.

Cabe recordar que era hasta 2026 cuando terminaría el cargo de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo del INE. El último día de Jacobo Molina fue el pasado 3 de abril, cuando reconoció la elección de la nueva presidenta.