Detienen a presunto responsable de muerte de tío de Miguel Layún, revela gobernador de Veracruz

Una persona quedó detenida como pregunta responsable de la muerte de Francisco Javier Zepeda Albarrán, tío del futbolista Miguel Layún, de acuerdo con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

El mandatario estatal reveló en conferencia de prensa que el sujeto, quien es señalado por la muerte del también profesor jubilado de la Universidad Veracruzana, ya está bajo resguardo de las autoridades. Sobre el motivo del crimen, García Jiménez no quiso abundar en ello y sólo refirió que se trató de un asunto personal.

“No fue ejecución. Ya está detenido el presunto responsable, es un asunto del ámbito meramente personal. No fue ejecución, no fue crimen de odio, es una cuestión muy personal que no voy a dilucidar aquí, pero está detenido el responsable y está puesto ante la autoridad competente. Se va a hacer justicia. Independientemente de lo que haya pasado, se va a hacer justicia”, aseveró Cuitláhuac García.

¿Qué pasó con el tío de Miguel Layún?

El pasado viernes 23 de junio de 2023, familiares de Francisco Javier Zepeda Albarrán, de 67 años de edad, denunciaron la desaparición del catedrático de la Universidad Veracruzana, quien sostuvo una reunión en Orizaba esa tarde y, después de ello, su paradero era desconocido.

En redes sociales compartieron la ficha de búsqueda emitida por las autoridades locales. Sin embargo, el domingo 25 de junio, el futbolista del Club América publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde refiere que un familiar apareció sin vida y con rastros de violencia. Destacó que no sólo México pasa por momentos complicados, sino el mundo entero.

“Pues en esta ocasión nos tocó a la familia! Hace un par de horas nos avisaron que un familiar apareció sin vida y con rastros de violencia! No creo que solo es el país, me queda la sensación que el mundo está pasando por momentos jodidos… tenemos mucho que hacer como humanos cada uno de nosotros! Siento mucho por todos aquellos que han pasado por momentos así (sic)”, escribió Layún.

Las autoridades hallaron el cuerpo de Zepeda Albarrán el domingo pasado en el interior de su automóvil, el cual estaba abandonado en la entrada del panteón de la comunidad de La Balastrera, municipio de Nogales, Veracruz.