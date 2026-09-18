No saber chino lo llevó a la cárcel por un secuestro en Puebla

Dos hombres de China fueron víctimas de secuestro en Puebla depués de llegar a México con engaños para una oferta de trabajo; sin embargo, el presunto secuestrador fue detenido por no saber el idioma de las víctimas.

Este caso fue investigado por la Fiscalía General de Justicia del estado, la cual confirmó detalles de cómo es que las víctimas llegaron al país mediante engaños y terminaron siendo secuestradas, pero gracias a una inesperada oportunidad lograron pedir ayuda.

Idioma permitió que víctimas pudieran pedir ayuda

El 14 de septiembre de 2026, el Consulado de China en México informó a las auoridades de nuestro país sobre la privación ilegal de la libertad de un ciudadano chino por quien exigían un pago de rescate a sus familiares en el extranjero.

No obstante, cuando las autoridades llevaron a cabo un operativo para liberarlo se dieron cuenta que en el lugar donde estaba había una segunda víctima.

Debido a que los secuestradores les exigieron que contactaran a sus familias para pedirles más dinero, al hacerlo los engañaron y pidieron ayudad sin que supieran.

Chinos secuestrados en Pueblla llegaron con engaños

Las investigaciones indican que las víctimas radicaban en Nicaragua y fueron atraídos a territorio mexicano bajo una falsa oferta laboral.

Sin embargo, al llegar fueron retenidos, despojados de más de 12 mil dólares en efectivo y 60 mil pesos en retiros bancarios. También fueron obligados a contactar a sus allegados en el país asiático para exigir más dinero.

Detienen a hombre por secuestro de chinos en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla rescató ilesos a los dos hombres de nacionalidad china que se encontraban privados de su libertad y capturaron en flagrancia de Eduardo "N", de 24 años de edad, quien los custodiaba.

Datos de geolocalización y registros visuales proporcionados permitieron que el personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) desplegara un operativo en inmediaciones de la Carretera a Valsequillo para el rescate y detención.

Al entrar al inmueble señalado, los agentes neutralizaron al custodio, quiene estaba armado, y liberaron a dos víctimas que permanecían atadas.

Durante la acción operativa se aseguró una escopeta calibre 16 con dos cartuchos útiles, un dispositivo de telefonía móvil y el predio habilitado como casa de seguridad.

Eduardo "N"fue presentado ante el Ministerio Público especializado y un Juez de Control determinará su situación jurídica.