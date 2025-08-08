¿Otra vez? Mega incendio en Los Ángeles provoca evacuación de más de 16 mil personas

Más de 16 mil residentes del sur de Los Ángeles, California, se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria mientras cuadrillas de bomberos intentan contener un incendio forestal que avanza con rapidez en el condado de Ventura.

El siniestro, identificado como incendio “Canyon”, comenzó la tarde del jueves cerca del Lago Piru y ya ha devastado más de dos mil hectáreas de terreno. Por eso las autoridades han desplegado recursos de emergencia y cerrado varias rutas para facilitar las labores de extinción y la salida segura de la población.

Autoridades combaten los incendios desde varios frentes en California

Por otro lado, a varios kilómetros al norte, más de dos mil efectivos se enfrentan a otro incendio de gran magnitud, conocido como “Gifford”, que ha consumido más de 40 mil hectáreas. Este segundo siniestro, aunque distante, está presionando los recursos disponibles y obligando a una coordinación intensa entre agencias locales, estatales y federales.

Los fuertes vientos y las altas temperaturas han dificultado las tareas de control, haciendo que el avance del fuego sea impredecible y que las evacuaciones en áreas residenciales se mantengan como prioridad absoluta.

Autoridades piden evacuar de forma inmediata algunas zonas de Los Ángeles

Asimismo, las autoridades han emitido comunicados urgentes pidiendo a la población que siga las instrucciones de evacuación sin retrasos, ya que el cambio en la dirección del viento puede poner en riesgo zonas que inicialmente parecían seguras.

La Guardia Nacional de California se ha sumado con helicópteros para realizar descargas de agua y apoyar en la logística de evacuación de personas vulnerables. Centros temporales de alojamiento han sido abiertos en escuelas y gimnasios de la región.

¿Qué hacer en caso de un incendio forestal en una zona residencial?

Expertos en manejo de emergencias recomiendan tener un plan previo para actuar rápidamente en caso de incendio:

Mantener a mano documentos importantes, medicinas y un kit básico de supervivencia.

Escuchar constantemente las actualizaciones oficiales a través de radio o canales oficiales.

Evacuar inmediatamente si las autoridades lo indican, sin intentar rescatar pertenencias voluminosas.

Si hay tiempo, cerrar ventanas y puertas para evitar que las brasas entren en la vivienda.

Estas medidas simples pueden marcar la diferencia entre una evacuación segura y una situación de alto riesgo.