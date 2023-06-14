Miles de peces muertos aparecieron a lo largo de una playa de la costa del Golfo de Texas. Imágenes publicadas en redes sociales muestran cómo cientos de cadáveres putrefactos de estos peces se acumularon en las orillas de la playa de Quintana Beach.

La muerte masiva de peces fue causada por un evento de bajo nivel de oxígeno provocado por agua tibia, debido a que esta no puede contener tanto oxígeno como el agua fría.

Funcionarios locales informaron que la horda de peces muertos y en descomposición, se encontró desde el pasado viernes 9 de junio de 2023 en Bryan Beach, cerca de la desembocadura del río Brazos, a tan solo unos kilómetros de la costa del parque del condado de Quintana Beach en el condado de Brazoria.

Hundreds of thousands of dead fish washing up on a beach in Texas. Heating seas hold less oxygen, leading to mass suffocation events like this.



New oil and gas will pour fuel on the fire. We have to start the transition to renewables, now. #JustStopOilpic.twitter.com/KYJwbmrT6b — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 12, 2023

El calentamiento de los mares hace que el agua contenga menos oxígeno, lo que origina la asfixia masiva de peces

En un comunicado del Equipo de Muertes y Derrames de Parques y Vida Silvestre de Texas y los funcionarios del parque, señaló que: La muerte de miles de peces fue “causada por un evento de bajo nivel de oxígeno disuelto”, provocado por agua tibia, que no puede contener tanto oxígeno como el agua fría.

Especialistas funcionarios del parque señalaron que cuando la temperatura del agua sube por encima de los 70 grados Fahrenheit, “se vuelve difícil para esta especie recibir suficiente oxígeno para sobrevivir”.

En una publicación a través de Facebook, el Equipo de Muertes y Derrames de Parques y Vida Silvestre de Texas, agregó que: “Las aguas poco profundas se calientan más rápido que las más profundas, por lo que si un banco de lachas (pez marino de 30 centímetros de longitud), queda atrapado en las aguas poco profundas cuando el agua comienza a calentarse, los peces comenzarán a sufrir hipoxia”.

La falta de oxígeno provoca que peces entren en pánico y actúen de forma errática

Cabe señalar que la falta de oxígeno hace que los peces entren en pánico y actúen de manera errática, situación que reduce aún más los niveles de oxígeno. Es de resaltar que la muerte masiva de peces como en este caso, es muy común durante el verano cuando las temperaturas aumentan, según el Equipo de Matanzas y Derrames.

Las autoridades locales también señalaron que las condiciones recientes de cielos nublados, que bloquean la fotosíntesis del fitoplancton microscópico o las macroalgas y los mares en calma, fueron los principales factores que crearon una “tormenta perfecta para agotar el oxígeno”.

A menudo, antes de que ocurra un evento de muerte masiva de peces, se puede ver a los mismos mientras tratan de obtener oxígeno “tragando agua" en la superficie del agua temprano en la mañana. Algunos peces también pueden estar acostados en el fondo o en el borde del agua.

Grow fast, little bass!@TPWDfish stocked offspring from 13+ lb ShareLunker largemouth bass around the state to grow #BiggerBetterBass in Texas lakes.#TexasFishing#LoneStarBass pic.twitter.com/RHQecG9W1J — TX Parks & Wildlife (@TPWDnews) June 12, 2023

¿Qué es la hipoxia y cuáles son sus causas?

La hipoxia se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. Cabe señalar que el cerebro necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar, por lo que la hipoxia cerebral afecta las partes más grandes del cerebro, llamadas hemisferios cerebrales.

