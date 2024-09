Ataques israelís han dejado más de 40 mil muertos y casi 96 mil heridos

#Israel | "You are not alone".



Se cumplirá un año de la guerra en Medio Oriente. el próximo mes. Miles de judíos se reunieron en Tel Aviv para pedir #libertad pero el dolor continúa y la cantidad de #muertos sube cada día.



Raziel Cruz Salazar nos cuenta en #HechosDomingo. pic.twitter.com/qYDtZSO11j