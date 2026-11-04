Polémica de ministra Lenia Batres por amparo tras negligencia médica en el ISSSTE

Lenia Batres, la autoproclamada “ministra del pueblo”, una vez más dejó en evidencia que de pueblo no tiene nada. Durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quería imponer su criterio y negar el amparo a familiares de una mujer que murió por una negligencia médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Otro polémico proyecto más de la ministra Lenia Batres sobre un caso de negligencia médica en el ISSSTE, que dirige su hermano Martí Batres, encendió los ánimos de los integrantes de la Corte del acordeón.

Lenia Batres, conocida por sus pifias, propuso rechazar el amparo para la familia de una mujer que murió el 20 de mayo de 2019 por una negligencia médica, bajo el argumento de que el caso prescribió, pues la demanda se presentó hasta el 27 de agosto de 2021.