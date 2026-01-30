Misa por diputados de Movimiento Ciudadano atacados en Sinaloa

La agresión armada contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa generó una oleada de muestras de solidaridad por parte de familiares, compañeros de partido, legisladores locales, sindicalizados, empresarios y ciudadanos, a casi 48 horas del ataque.

De acuerdo con personas cercanas a las víctimas, Sergio Torres Félix continúa en terapia intensiva, por lo que se realizó una oración colectiva para pedir por su recuperación. Asimismo, se informó que Elizabeth Montoya se encuentra en proceso de recuperación, luego de haber perdido un ojo a causa de las balas durante el atentado.

Durante una misa convocada por familiares y amigos, los asistentes pidieron por la salud de ambos legisladores y expresaron su respaldo a las familias, al considerar que lo prioritario en este momento es acompañarlos y evitar la politización del caso mientras se concentran en su recuperación.

Muestras de respaldo desde distintos sectores

Al acto de apoyo acudieron diputados del Congreso local, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán , militantes de Movimiento Ciudadano , empresarios y ciudadanos, quienes coincidieron en enviar un mensaje de fortaleza a las víctimas del ataque.

Representantes sindicales señalaron que la solidaridad no se limita a un gremio en particular, sino que responde a la cercanía personal y al impacto que generó la agresión armada en el entorno político y social del estado.

Empresarios condenaron lo ocurrido

Empresarios locales también condenaron la agresión contra los diputados de Movimiento Ciudadano , al considerar que se suma a un contexto de inseguridad persistente en Sinaloa, el cual, advirtieron, se ha prolongado por más de un año sin que se logre una disminución sostenida de la violencia.

Indicaron que hechos como este no solo afectan a las víctimas directas y a sus familias, sino que generan un impacto en la vida pública y en la percepción de seguridad en la entidad.

Continúan las investigaciones

Por su parte, las autoridades informaron que las investigaciones continúan en curso para dar con los presuntos responsables del ataque armado contra los legisladores, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones.

Las indagatorias se mantienen abiertas mientras se recaban elementos que permitan esclarecer el móvil de la agresión y deslindar responsabilidades.