Orgullo nacional: descubre cuántas mexicanas han logrado coronarse Miss Universo

México ha logrado coronarse en Miss Universo en cuatro ocasiones. Conocer quiénes son las mexicanas ganadoras y en qué años obtuvieron el título.

¿Quiénes son las mexicanas que han ganado Miss Universo?

México suma cuatro coronas en la historia de Miss Universo, la primera ganadora mexicana fue Lupita Jones, de Mexicali, Baja California, quien obtuvo el título en 1991, marcando un hito para el país.

A ella le siguió Ximena Navarrete, nació en Guadalajara, Jalisco, y fue coronada en 2010 durante la edición celebrada en Las Vegas.

La tercera fue Andrea Meza, es de Chihuahua, Chihuahua, quien conquistó la corona en 2020, destacando en una competencia realizada bajo medidas excepcionales debido a la pandemia.

Y finalmente, Fátima Bosch, de Tabasco, quien gano Miss Universo 2025. México mantiene una presencia destacada en el ámbito internacional de los certámenes de belleza.

¿Quién gano Miss Universo 2025?

Fátima Bosch obtuvo la corona de Miss Universo 2025 tras una participación constante y estratégica a lo largo de toda la competencia.

Su dominio escénico, la claridad con la que expuso sus ideas y la seguridad que proyectó en cada etapa la fueron posicionando como una de las favoritas desde el inicio.

En la ronda de preguntas, ofreció una intervención firme y articulada, enfocada en la importancia de la autenticidad y en el papel de las mujeres dentro de espacios de liderazgo, un mensaje que resonó entre el jurado y el público.

Pese a todo, su presencia en actividades, entrevistas y plataformas digitales mantiene a la mexicana entre las delegaciones que más atención atraían previo al cierre del concurso.

El camino hacia su coronación no estuvo exento de tensiones, pues en semanas previas había protagonizado un desacuerdo público con directivos de la organización.

Este episodio, lejos de debilitarla, generó una ola de apoyo por parte de otras concursantes y fortaleció su imagen como una candidata preparada para defender sus ideales bajo presión.