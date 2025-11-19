Hallan sin vida al influencer Mikey Rijavec en Baja California Sur; confirman asfixia por sumersión

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó la muerte del influencer originario de Estados Unidos, Mikey Rijavec, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de noviembre en las costas de Bahía Asunción, en el municipio de Mulegé,

Tras varios días de búsqueda y rescate, este domingo 16 de noviembre su cuerpo fue encontrado en la zona de Bahía Tortugas, cerca del Campo Pesquero San Cristóbal, según confirmaron familiares.

Localizan cuerpo de Mikey Rijavec en Baja California Sur; su última comunicación fue una llamada de auxilio

Alrededor de las 12:00 horas del domingo se recibió un reporte al número de emergencias sobre un cuerpo flotando en la zona costera, por lo que agentes de investigación acudieron al sitio para confirmar el hallazgo y procesar el área.

Más tarde, se confirmó que la persona localizada correspondía a un hombre reportado como desaparecido días antes, de nombre Michel “N” de 41 años, originario de San Francisco, California.

Cabe señalar que lo último que se supo del creador de contenidos fue una llamada de auxilio desde su embarcación. Según los reportes, Mikey navegaba solo cuando informó fallas en el motor de su kayak a varias millas de la costa, el pasado 12 de noviembre.

Causa de muerte de Mikey Rijavec: esto reveló la Fiscalía de BCS

La PGJE detalló en un comunicado que el especialista forense determinó como causa de muerte la asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento.

Este resultado coincide con el informe preliminar, donde se confirmó que Mikey había sido visto por última vez en su embarcación. Después de ello, ya no respondió llamadas ni se registró actividad en su teléfono.

Tras cuatro días de búsqueda por mar, tierra y zona rocosa por voluntarios y elementos de la Marina, la familia comunicó en sus redes sociales la partida del creador quien era conocido por su contenido de pesca y aventura a través del canal SD Fish and Sips, donde compartía recorridos por México.

Además, colaboraba con el programa Angler Chronicles, cuyo equipo publicó un mensaje de despedida:

“RIP Mikey Rijavec. Con profundo dolor compartimos que su cuerpo fue encontrado. Enviamos nuestras oraciones a su familia en este momento tan difícil. Fish on, little brother.”