Modelo chilena recibe multa de 500 mil pesos por hacer dieta extrema

Una modelo chilena compartió a través de sus redes sociales la dieta extrema a la que se sometió para bajar de peso, dicha publicación la hizo acreedora de una multa de 500 mil pesos.

Roxana Muñoz compartió con sus más de 170 mil seguidores en redes que se sometió a la famosa dieta “water fasting”, propuesta por un el gurú Loren Lockman, dicho régimen alimenticio consiste en no ingerir ningún alimento durante 30 días y solo consumir agua.

De acuerdo con la modelo chilena, la primera vez que realizó la dieta fue en agosto del año pasado, provocando una serie de críticas por parte de nutriólogos; más tarde, en junio de este año volvió a hacerlo y en ninguna de las dos ocasiones informó sobre los riesgos que implica seguir esta dieta.

Aunque en un programa de radio local, Roxana señaló que jamás promovió la dieta ni invitó a ninguna persona a seguirla.

¿Por qué una modelo chilena recibió una multa por seguir una dieta?

La Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Salud (Seremi) confirmó la multa contra la modelo Roxana Muñoz por promocionar una dieta considerada dañina para la salud.

Por lo que la Seremi la multó con 26 mil 648 dólares, el equivalente a poco más de 500 mil pesos mexicanos.

La modelo chilena fue puesta en la mira de la Secretaría Regional luego de que el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile presentara una serie de denuncias en contra de la modelo chilena por desinformar sobre la alimentación.

“Está prohibida cualquier forma de publicación o propaganda referente a higiene, medicina preventiva o curativa y ramas semejantes que, a juicio del Servicio Nacional de Salud, tienda engañar al público o a perjudicar la salud colectiva individual”, explicó la Seremi a través de un comunicado.

La dieta que recomendó la modelo chilena es riesgosa para la salud

La llamada “water fasting” consiste en dejar de comer durante 30 días y solo ingerir agua, lo que provoca daños a la salud, como alteración del funcionamiento cognitivo, afectación de las hormonas del estrés, riesgo a la inmunidad y paro cardiorrespiratorio, señalaron expertos nutricionistas.