Vandalizados y en abandono: Así lucen los módulos de policías en Naucalpan

Como parte de una iniciativa para reforzar la seguridad en Naucalpan, los “Tecallis” fueron construidos para reforzar la seguridad y vigilancia en distintas colonias del municipio. Sin embargo, hoy se encuentran en total abandono y vandalizados.

La promesa de brindar protección a la ciudadanía se ha desvanecido, dejando estructuras vacías y sin operatividad, según lo que se pudo documentar a través de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Qué pasó con los “Tecalliis” en Naucalpan?

Un recorrido por distintos puntos de Naucalpan reveló la realidad de estos módulos de seguridad. Tan solo en la zona limítrofe de las colonias Los Arcos y San Lorenzo Totolinga, un Tecalli luce cerrado, sin policías y rodeado de patrullas inservibles.

Situaciones similares se observan en otros puntos, como el que está ubicado en Bosques de Echegaray. En vez de uniformados, lo que se encuentra son llantas apiladas.

Los vecinos denuncian que no hay interés en reactivar la vigilancia y que la inseguridad sigue creciendo sin respuesta de las autoridades: “Lamentablemente, no hay interés en trabajar, no hay vigilancia, no hacen su función”, comenta Jerónimo, vecino de la zona.

Módulos de policía en abandono en #Naucalpan 🚨



Cientos de módulos de policía en #Edomex, se encuentran en total abandono y vandalizados. Estas instalaciones, que alguna vez fueron diseñadas para ayudar y proteger a la ciudadanía, han caído en el deterioro. Vía: @ohernandezb con… pic.twitter.com/hEtsuhWCBF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 19, 2025

¿Cuántos módulos de vigilancia están sin uso en Naucalpan?

Actualmente, Naucalpan cuenta con 124 “Tecallis”, los cuales, en su mayoría se encuentran en el mismo estado de abandono y poca operatividad.

Los ciudadanos aseguran que no hay forma efectiva de reportar emergencias, ya que el número telefónico inscrito en las paredes de los módulos rara vez es atendido.

La caseta ubicada en la entrada del fraccionamiento La Concordia, en Lomas Verdes, es otro ejemplo de un espacio que fue abandonado hace meses y que hoy no cumple ninguna función.

Vigilan quienes no deberían: La delincuencia en Naucalpan

Paradójicamente, mientras los módulos de policía quedan en el olvido, grupos criminales han instalado una red clandestina de videocámaras para vigilar las calles.

Estas cámaras están ocultas en árboles y postes de energía eléctrica, permitiendo a los delincuentes monitorear la zona y elegir a sus víctimas sin ser detectados: “Ellos colocan sus cámaras para estar monitoreando cuál va a ser su presa en el momento”, denuncia Jerónimo.

La Secretaría de seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y la Policía de Naucalpan han desmontado 217 cámaras ilegales en colonias como San Rafael Chamapa Cuarta Sección, La Mancha 1 y El Molinito. Sin embargo, los vecinos temen que estas acciones no sean suficientes mientras la vigilancia oficial siga siendo ineficiente.