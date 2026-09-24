“No les da la fuerza": Monreal minimiza la amenaza del PT sobre ganar solo las gubernaturas de 2027

El choque entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) por el reparto anticipado de candidaturas rumbo a 2027 alcanzó un nuevo punto de tensión en la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila, intervino para poner en duda que el PT tenga el peso electoral suficiente para arrebatarle el triunfo al oficialismo. Aunque intentó matizar sus palabras asegurando que no minimiza la alianza, el líder morenista dejó en claro que confía en que la marca de su partido e inclusive el legado del expresidente López Obrador se impondrán por encima de los berrinches partidistas.

¡Guerra interna en Morena! Se despedazan por candidaturas anticipadas para 2027

"Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas. No creo que le asista la fuerza suficiente. No lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación que inició el presidente López Obrador", aseveró Monreal. Pese a la evidente fractura que ha provocado la imposición de los llamados "coordinadores estatales", el legislador se dijo confiado en que las cúpulas dirigentes logren zanjar las diferencias antes de que la disputa por el poder termine por fracturar la coalición en las urnas.

PT asegura que podría ganar hasta 12 gubernaturas sin Morena en 2027

La postura de Monreal surge como un choque directo contra las tajantes declaraciones del coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, quien advirtió sobre el costo que pagará el partido oficialista si insiste en marginarlos de las negociaciones de cúpula. Sandoval encaró a la dirigencia de Morena recordando que la aportación de su bancada resulta crucial no solo en la contienda territorial, sino en el trabajo legislativo para alcanzar las mayorías calificadas.

Están arriba del ladrillo y sin el PT la coalición del régimen puede perder de 8 hasta 12 gubernaturas dice el diputado Reginaldo Sandoval del PT



Postura ruda del PT que se suma al desplegado de hoy del eterno profe Anaya



Será que se truena la coalición? pic.twitter.com/Or246ogVns — #ÚltimaElectoral (@ErnestoGuerra_) September 24, 2026

“Están equivocados porque nosotros, digamos, como dicen los abogados, cediendo sin conceder, que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12. O sea, que deben leer del otro lado como pasa aquí en la Cámara de Diputados: sin el PT no salen las dos terceras partes”, amagó el líder petista.

El intercambio de descalificaciones expone que el reparto de candidaturas a puerta cerrada terminó por resquebrajar la supuesta unidad del bloque oficialista, donde los aliados tradicionales amenazan con convertirse en rivales de Morena para 2027.