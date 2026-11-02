Tragedia en Monterrey: José Román, estudiante de 17 años, murió durante una carrera de 5K

Un estudiante de 17 años murió después de desvanecerse durante una carrera de 5 kilómetros realizada la mañana de este domingo en Monterrey, Nuevo León. El joven, identificado como José Román y alumno de la Preparatoria Emiliano Zapata, recibió auxilio en la avenida Rodrigo Gómez y fue trasladado de emergencia al Hospital Tierra y Libertad, donde el personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales.

El incidente ocurrió cuando los primeros participantes comenzaban a completar el recorrido y acercarse a la meta; de acuerdo con información de testigos, el adolescente presentó malestares repentinos antes de caer inconsciente; hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó su fallecimiento.

José Román se desvaneció durante la carrera de 5 kilómetros

La emergencia movilizó a otros participantes que se encontraban cerca del joven, quienes, al ver lo delicado de la situación, intervinieron para auxiliarlo, entre ellos estudiantes de enfermería, quienes se acercaron para brindarle atención mientras se organizaba su traslado a un hospital.

En un primer momento, el adolescente fue colocado en un vehículo particular; posteriormente, elementos de la Policía de Monterrey lo llevaron en una patrulla al Hospital Tierra y Libertad, debido a la urgencia de recibir atención médica.

Sin embargo, al llegar al centro hospitalario, el personal confirmó el fallecimiento de José Román; hasta el momento se desconoce cuánto tiempo transcurrió entre el desvanecimiento y su ingreso al nosocomio, ni si el joven tenía algún antecedente médico relacionado con lo ocurrido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA TRAS PERSECUCIÓN: MUERE CONDUCTOR EN ACCIDENTE TRAS HUIR DE FILTRO ALCOHOLÍMETRO DE SAN NICOLÁS

🚨 Un estudiante de 17 años de la Preparatoria Emiliano Zapata perdió la vida este domingo mientras participaba en una carrera 5K organizada por el municipio de Monterrey. 📹: Cortesía https://t.co/Ohrp9WknC6 https://t.co/OequMreyBf — INFO7MTY (@info7mty) November 1, 2026

Cuestionan protocolos de seguridad tras muerte del estudiante

La muerte del alumno de la Preparatoria Emiliano Zapata también provocó cuestionamientos entre algunos participantes sobre las medidas de seguridad y atención médica previstas para la carrera 5K.

Las inquietudes se centraron en la respuesta ante una emergencia durante el recorrido y los recursos disponibles para auxiliar a los corredores; no obstante, hasta ahora no se ha informado oficialmente si existieron fallas en la organización ni cuáles eran los protocolos establecidos para atender incidentes de este tipo.