VIDEO | Por caer en los brazos de Morfeo: Mujer es despojada de su celular en calles de Monterrey

Las cámaras del C4 de la Policía de Monterrey capturaron el momento donde un presunto delincuente le roba un teléfono celular a una mujer que se encontraba dormida en unas escaleras, en el Centro de Monterrey.

El detenido fue identificado como Santos Daniel “N”, de 27 años, quien fue ubicado gracias a la misma videovigilancia regiomontana, minutos después de que se habría cometido el robo.

En las imágenes se puede observar como el hombre viajaba a bordo de un vehículo Suzuki gris plata cuando se detuvo en el cruce de Madero y Doctor Coss.

Al ver que estaba dormida en vía pública, descendió del automóvil para quitarle su teléfono celular, el cual estaba colocado en un escalón frente a la mujer.

🚔 Cámaras del C4 permitieron ubicar y detener a un hombre señalado por presuntamente robar el celular de una mujer que dormía en unas escaleras del Centro de Monterrey.



Santos Daniel “N”, de 27 años, fue localizado en la colonia Acero y quedó a disposición del Ministerio… pic.twitter.com/0dEvsUCu6p — INFO7MTY (@info7mty) September 22, 2026

¡Detenido por aprovechado!

Tras cometer el robo, el sospechoso abandonó el lugar a bordo del vehículo, pero las cámaras de seguridad permitieron darle seguimiento hasta que fue localizado en la colonia Acero.

Así mismo, fue interceptado por las autoridades en el cruce de avenida Madero y Prisciliano Elizondo, cuando llegó a una tienda de conveniencia.

Durante la intervención, los oficiales le encontraron el teléfono que pertenecería a la mujer.

Santos Daniel “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Un hecho similar ocurrió en CDMX: le quitan el celular a un joven

Un caso similar sucedió en la CDMX, cuando un joven que se quedó dormido en la vía pública tras una noche de fiesta, fue robado por un taxista.

Este hecho fue difundido el pasado jueves 28 de enero en un video que expone el modus operandi del conductor de transporte público que "cazó" a la víctima en estado inconveniente.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Isabel La Católica, en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc. Gracias al monitoreo en tiempo real del Centro de Comando y Control (C2), se logró la detención del implicado minutos después del robo.