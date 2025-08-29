Cerca del Metro Guerrero: Cae Bryan “N”, “El Loco”, sobrino de “El Betito”, exlíder de La Unión Tepito

Un joven llamado Bryan “N”, alias “El Loco”, fue detenido por policías de la Ciudad de México (CDMX). Este joven de 30 años es sobrino de Roberto Moyado Esparza, alias “El Betito”, exlíder de La Unión Tepito, grupo criminal que opera en la capital.

Se trata de una célula criminal dedicada al narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio y secuestro, que opera en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo arrestaron a unas cuantas calles del Metro Guerrero de la Línea B, que conecta con el Estado de México (Edomex). “El Loco” es presunto integrante La Unión Tepito y fue arrestado en posesión de más de 170 dosis de drogas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto en posesión de más de 170 dosis de posibles drogas, en la alcaldía Cuauhtémoc, quien posiblemente forma parte de una célula delictiva”, informó la institución este viernes 29 de agosto de 2025.

¿Dónde fue detenido “El Loco”, sobrino de exlíder de La Unión Tepito?

Oficiales implementaron puntos de vigilancia fija y móvil en calles de la colonia Guerrero, pero durante un recorrido en el cruce de las calles Héroes y Luna, notaron la presencia de un sujeto que manipulaba varios envoltorios plásticos como los usados para la venta de estupefacientes quien, al notar a los uniformados, intentó huir a bordo de un vehículo gris.

Al estar ante un posible hecho delictivo, los efectivos rápidamente lo interceptaron metros adelante y enseguida, en apego al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva.

Le aseguraron 60 bolsitas de plástico de distintos tamaños que contenían una hierba verde y seca con las características de la marihuana, además de 107 dosis de posible cocaína en piedra, dos bolsitas con una sustancia sintética, dinero y la camioneta en la que viajaba.

Sobrino de “El Betito” fue investigado por delitos contra la salud en 2024

Bryan “N”, “El Loco”, junto con las sustancias y el vehículo asegurado, fuer presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El reporte de la SSC de la CDMX refiere que tras realizar un cruce de información, se supo que el detenido,

cuenta con una carpeta de investigación activa por delitos contra la salud en el año 2024.

