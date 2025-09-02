Violento criminal de La Unión Tepito muere en la cárcel: “El Tomate” estaba bajo tratamiento por bypass

José Mauricio Hernández Gasca, “El Tomate”, quien era considerado uno de los principales operadores del grupo delictivo La Unión Tepito, murió en la cárcel este lunes en la Ciudad de México (CDMX).

“El Tomate” se encontraba dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde personal de Custodia Penitenciaria, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tomó conocimiento de un reo que murió mientras se encontraba en su estancia.

¿Qué se sabe de la muerte de “El Tomate” de La Unión Tepito?

El reporte señala que una vez que los custodios se percataron que el hombre no respondía a los llamados, solicitaron la presencia del personal médico del reclusorio.

Hernández Gasca fue valorado y el personal le realizó técnicas de reanimación (RCP), no obstante, minutos después se informó que perdió la vida.

El prisionero mantenía tratamiento por estenosis refractaria y tratamiento endoscópico, derivado de un baypass que le fue practicado hace ocho años.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y la integración de la carpeta de investigación del caso.

¿Quién era “El Tomate” de La Unión Tepito que murió?

Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, informó en agosto de 2021, la detención de dos supuestos líderes de una célula delictiva dedicada al cobro de piso y extorsión en el Centro Histórico, así como a la venta y distribución de droga.

Ambos eran señalados por ordenar y participar en diversos homicidios. Los detenidos eran “El Tomate”, “El Daza” y “El Cors”, quienes fueron identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión de Tepito.

De acuerdo con diversas investigaciones, “El Tomate” fue vinculado con la masacre ocurrida en la Plaza Garibaldi, cometida en septiembre de 2018, en la cual seis personas murieron y otras más resultaron lesionadas.

“El Tomate”, sicario y operador principal de La Unión Tepito

El 23 de marzo de 2023, el entonces fiscal Ulises Lara, informó que tras un cateo en un inmueble en la colonia Ampliación Popo, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se aseguraron considerables cantidades de posible narcótico y material balístico, fue detenido “El Tomate”, sicario y elemento importante dentro de la estructura de La Unión Tepito.

Los policías de investigación encontraron aproximadamente 700 dosis de sustancia de color blanco, así como una bolsa con casi 400 gramos del mismo elemento, con características propias de la cocaína; alrededor de 387 dosis adicionales de vegetal verde, posible marihuana; además, los detectives hallaron un arma de fuego y varios cartuchos útiles.

En el lugar estaba “El Tomate”, a quien se le relacionó con extorsión y homicidio; venta y distribución de droga, y cobro de piso. El hombre contaba con varios ingresos al reclusorio.

“El Tomate”, criminal cercano a “El Betito” de La Unión Tepito

José Mauricio posiblemente era uno de los operadores principales del grupo, y persona cercana a Roberto Moyado Esparza, alias “El Betito”, exlíder de La Unión Tepito

José Mauricio Hernández Gasca estaba relacionado en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas entre 2012 y 2019 por los delitos de homicidio, violencia familiar y narcomenudeo.