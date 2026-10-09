Fuerte accidente de ambulancia acabó con la vida de Melissa Sofía, paramédica en Monterrey

Ayudaba a salvar vidas, pero lamentablemente murió. Un fuerte accidente automovilístico en Monterrey truncó su labor como paramédica. Melissa Sofía Guel Martínez falleció cuando la ambulancia en la que iba se impactó.

La identidad de la joven fue confirmada y autoridades estatales externaron sus condolencias ante el fallecimiento de una joven, quien era paramédica de Protección Civil del Municipio de San Nicolás.

Hombre herido y bomberos iban en ambulancia que chocó

El percance ocurrió sobre la avenida Constitución, esto a la altura del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dentro de la unidad médica viajaban un hombre que presuntamente había sufrido una lesión en el fémur y tres bomberos de Protección Civil del Municipio de San Nicolás.

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Ambulancia chocó contra columna del Metro

La ambulancia chocó contra una columna de la Línea 4 del Metro cuando trasladaba al hombre herido a un hospital cuando, de acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control de la unidad.

Derivado del accidente, tres personas resultaron lesionadas. Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, municipales y de la Cruz Roja llegaron hasta el sitio para auxiliar a los triupulantes.

Entre los lesionados estaba Melissa Sofía Guel Martínez, quien fue trasladada al hospital 21 del IMSS, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentó perdió la vida.

Mientras que otros dos lesionados fueron llevados al Hospital General de Zona 2, donde los estabilizaron, pero tuvo que ser necesario moverlos a otro hospital para continuar recibiendo la atención médica correspondiente.

Lamentan muerte de paramédica Melissa Sofía

La Cruz Roja Mexicana Delegación Nuevo León, el gobierno de San Nicolás de los Garza, Protección Civil de Nuevo León y la Iglesia Bautista de Huinala, compartieron en redes sociales esquelas lamentando la muerte de la paramédica Melissa Sofía.

La Escuela y Preparatoria Técnica Médica UANL, donde estudió Melissa Sofía Guel Martínez, lamentó la muerte de la joven egresada del Bachillerato Técnico de Paramédico de la generación 2023–2026.

"Hoy, la comunidad de socorristas de Nuevo León despide con profundo pesar a una compañera. Melissa Sofía Guel Martínez, Paramédico de Protección Civil del Municipio de San Nicolás, perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

"Quienes portamos un uniforme sabemos lo que significa subir a una ambulancia, salir a un servicio y estar dispuestos a ayudar a los demás, incluso en los momentos más difíciles. Por eso, su partida nos duele y nos recuerda el compromiso y la entrega que hay detrás de cada servicio de emergencia.

"Desde Cruz Roja Mexicana Delegación Nuevo León nos unimos al dolor de su familia, compañeros y seres queridos, así como de toda la comunidad de San Nicolás. Expresamos también nuestros deseos de pronta recuperación para quienes resultaron lesionados", externó la Cruz Roja de Nuevo León.