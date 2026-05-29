Le arrebatan la vida a paramédico en intento de asalto en Cuernavaca, Morelos

Miguel Ángel “N”, un joven paramédico de apenas 24 años, fue asesinado a balazos la noche del jueves 28 de mayo de 2026 durante un presunto intento de robo de motocicleta en la colonia Ricardo Flores Magón en Cuernavaca, Morelos.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Nayarit, esquina con Los Ficus, justo frente a unos campos deportivos de la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el joven llegaba a su domicilio cuando dos hombres armados se acercaron para intentar despojarlo de su motocicleta. Sin embargo, la situación se salió de control y los agresores terminaron disparándole en varias ocasiones.

Vecinos de la colonia escucharon las detonaciones y de inmediato pidieron ayuda al número de emergencias. Cuando los cuerpos de auxilio llegaron al lugar, encontraron a Miguel Ángel tirado junto a la motocicleta y con heridas graves provocadas por arma de fuego.

¿Qué pasó con el paramédico asesinado en Cuernavaca?

Paramédicos de la Cruz Roja Cuernavaca acudieron rápidamente para tratar de salvarle la vida a su colega. Lamentablemente nada pudieron hacer. A pesar de los esfuerzos, Miguel Ángel ya no contaba con vida.

La motocicleta quedó abandonada en la escena, lo que fortalece la hipótesis de que se trató de un asalto fallido y que los delincuentes no lograron llevarse el vehículo tras el ataque armado.

🔴 ¡La viol3ncia no da tregua en Morelos! La delincuencia cobró la vida de un joven de 24 años que trabajaba como paramédico en Cuernavaca. pic.twitter.com/Rxa5hP3ySq — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) May 29, 2026

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía Regional de Morelos y peritos realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue levantado horas después y se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. Hasta ahora no hay personas detenidas.

¿Quién era Miguel Ángel, el paramédico asesinado?

Miguel Ángel trabajaba como paramédico tanto en la Cruz Roja como en servicios privados de ambulancias 24/7 en Cuernavaca. Compañeros de trabajo lo recuerdan como un joven entregado a su labor, siempre dispuesto a ayudar en emergencias y atento con los pacientes.

Incluso, durante el ataque portaba parches y distintivos relacionados con su trabajo de atención prehospitalaria, incluido uno con el apellido “Cruz”.

Su muerte ha causado indignación entre trabajadores del sector salud y emergencias, quienes lamentaron que alguien dedicado a salvar vidas terminara siendo víctima de la inseguridad que azota a Morelos.

En redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida y exigencias de justicia. Amigos, familiares y compañeros compartieron fotografías y publicaciones acompañadas de frases como “QEPD”, “un héroe sin capa” y “exigimos justicia para Miguel”.

Homicidios en Morelos aumentan durante 2026

La violencia en Morelos continúa siendo una preocupación para habitantes de Cuernavaca y otros municipios del estado. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se registraron 585 homicidios en Morelos, lo que representa un promedio superior a 100 asesinatos por mes y cerca de cinco víctimas diarias.

Las cifras también muestran un incremento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 499 homicidios durante los primeros cuatro meses del año.

El caso de Miguel Ángel se suma a una larga lista de hechos violentos que han marcado a la entidad en los últimos meses y que mantienen preocupada a la población por el aumento de delitos de alto impacto.