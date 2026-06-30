De héroe a villano: Paramédico que “rescató" a bebé en Coahuila lo había abandonado en un basurero

El caso de un paramédico que presuntamente había rescatado a un bebé recién nacido de un basurero en Coahuila tuvo un giro dramático al revelarse que el sujeto realmente es el padre del menor y quien realmente lo había abandonado junto a un contenedor de desechos.

Cronología del caso: de supuesto rescate a abandono

El paramédico habría ayudado al neonato que estaba en un basurero en la colonia Independencia en la ciudad de Castaños el 24 de junio de 2026. No obstante, Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila, indicó que todo se trató de “una simulación de declaraciones falsas”, ya que “nunca se trató de un recién nacido que se encontrara de manera casual”, sentenció.

¿Qué dijo la Fiscalía de Coahuila sobre el incidente?

El fiscal afirmó que el paramédico y la madre del menor estaban a bordo de una ambulancia de Protección Civil durante un recorrido, cuando la mujer comenzó con el trabajo de parto y dio a luz adentro de la unidad de emergencia.

Después de ello, los padres acordaron abandonar al bebé en la colonia Independencia, lugar donde posteriormente fue localizado. El fiscal informó que las causas para el abandono son parte de la investigación y, por el momento, no serán reveladas, y añadió que lo importante es que hay elementos suficientes para indicar que el supuesto hallazgo no fue accidental.

La carpeta de investigación sobre el caso está abierta y tanto el padre como la madre serán puestos a disposición de un juzgado para que respondan por los delitos cometidos.

Situación legal y posibles penas para los padres

El sujeto enfrentaría el cargo de abandono de incapaz, el cual tiene una pena de entre tres meses a dos años de prisión de acuerdo con el Código Penal vigente en el Estado de Coahuila.

Luis Ángel Liñán, maestro en Derecho, explicó a Azteca Noticias que esta pena puede incrementarse debido a las agravantes, ya que fue el padre quien abandonó al menor y además tenía conocimientos de la salud, “y él sabía de las consecuencias que tiene dejar a un menor incapaz”, mencionó.

